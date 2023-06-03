德媒爆料仍有德國前飛行員在中國訓練戰機駕駛掙大錢

德國/退役飛行員/戰機訓練/中國

少數前德國飛行員現在可能仍然在中國提供軍事訓練，並為他們的教練工作賺取巨額薪水。他們的活動對德國安全官員提出了敏感問題。揭露此事件的德國鏡報稱此事是可疑活動。

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據德國鏡報DER SPIEGEL稱，德國戰鬥機飛行員亞歷山大 H.在中國做什麼？按照該報的敘述，這位亞歷山大 H. 的舊生活似乎與軍事間諜活動、中國空軍基地和圍繞國家機密泄露問題的不透明世界相去甚遠。在德國羅斯托克郊外一個安靜的現代住宅開發區，一個擁有精心修剪的樹籬和修剪整齊的院子的街區矗立着亞歷山大 H. 曾經居住過的黃色房屋。它離他以前的工作場所不遠，位於拉格鎮羅斯托克以南的基地，那裡是戰術空軍第 73 聯隊“斯坦霍夫”的所在地。德國聯邦國防軍的一名軍官 Alexander H.（又名“Limey”）曾在歐洲戰鬥機戰鬥機上訓練飛行員。

鄰居們記得有一個有着草莓金色頭髮的友善男子。他們說，在某個時候，他和他的美國女友離開了這個國家，很可能去了美國。Alexander H. 甚至在 2013 年 3 月登記了他的搬家——但他提供的目的地不在美國，他將他的新地址列為齊齊哈爾機場。

據該報說，齊齊哈爾是中國東北部的一個偏遠城市，位於黑龍江省，與西伯利亞接壤。每天一班航班從北京降落在這裡，空乘人員確保進近時所有窗簾都已關閉。沒有人應該看到停在停機坪和機庫中的中國製造的殲 11 戰鬥機。但齊齊哈爾是中國人民解放軍空軍基地的所在地。顯然，前德國聯邦國防軍軍官亞歷山大·H. 就是在這裡生活和工作的。

人們認為他在那裡是為了訓練中國飛行員。

根據 DER SPIEGEL 和公共廣播公司 ZDF 的報道，似乎仍然有少數前德國戰鬥機飛行員在中國擔任教練員。他們顯然賺取了通常留給職業運動員或跨國公司高層管理人員才有的薪水。

據德國安全官員認為，這些飛行員​​很有可能傳授了軍事知識和機密的作戰戰術，甚至演練了進攻台灣等攻擊場景。而這一切發生在中國和西方之間的緊張關係不斷加劇的時候。幾個月來，華盛頓和北京之間幾乎沒有對話交流，而且不斷有緊張升級的危險。據該報稱，比如上周五，兩架戰機在南海上空危險地相互靠近。

DER SPIEGEL說，在最近的幾屆會議上，德國聯邦議院的議會監督小組討論了“公務員離職後的職業活動”。該委員會的任務是監督德國的情報機構，他們擔心專業知識可能會落入壞人之手。他們關注的焦點之一是在中國的前德國聯邦國防軍飛行員。監督小組主席、綠黨康斯坦丁·馮·諾茨 (Konstantin von Notz) 表示，如果懷疑得到證實，那將是一種“令人髮指、可恥和有問題的情況”，代表着“巨大的安全風險”。