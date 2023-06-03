民運人士在柏林舉辦“六四”34周年紀念活動

6月3日，德國首都柏林又出現了民運人士舉辦的六四紀念活動。在中國駐柏林大使館門前的Jannowitz大橋上，全球支持中國和亞洲民主化論壇、民主中國陣線、中國共和黨和德國中國學生學者聯合會共同舉辦了“六四”34周年紀念活動。

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這是新冠疫情停辦三年後，該聯合組織首次重又舉辦的線下六四紀念活動。有近20人參加。他們大多是來自中國大陸、台灣和香港的華人，也有德國人。他們高呼“不忘六四大屠殺”，“反對個人獨裁”等口號，並向中國大使館遞交了“致中國人大和國務院的公開信”，呼籲中國重新評估六四，批判毛澤東思想，廢除一黨專制，走向政治改革。

6月3日這一天，柏林陽光高照，參加紀念活動者先對六四死者默哀一分鐘，然後高呼反獨裁，要求民主等口號，並開始就六四大屠殺和中國政改等進行演講和討論。全球支持中國和亞洲民主化論壇理事長，中國共和黨代理主席，民主中國陣線召集人和德國中國學生學者聯合會會員費良勇是該活動的主要聯絡人之一。這位專程從德國南部趕來參會的71歲核物理專家在其演講中，批評習近平搞倒退，有回歸毛氏獨裁的趨向。

曾因六四事件入獄近三年，現生活在柏林的作家周勍講述了自己六四慘案後的被捕經歷並重申了紀念六四的重要意義。翻譯家芮虎朗讀了天安門母親的《"六四"慘案三十四年祭》。關心中國發展的Schmidt先生鼓勵說，中國一定會實現民主化，你們一定要堅持下去。

隨後，費良勇公開宣讀了四個參會組織“致中國人大和國務院的公開信“，要求中國“非毛化”，要求”人大不應再當獨裁者的橡皮圖章“。在參會者和多位警察的陪同下，他來到中國大使館鐵柵欄門前，將公開信鄭重投進了中國大使館的信箱。整個活動持續了兩個多小時，沒有受到干擾或阻撓。

就本次活動，費良勇在接受本台記者採訪時表示：“我們也曾舉辦過有上百人參加的六四紀念活動。現在，我們中有些人年紀大了，行動不便。有的有工作，抽不出空過來。其實，有不少華人是支持我們的，但他們不敢露面，怕回國探親奔喪的權利被剝奪。但我們不希望人們忘記六四。我們舉辦活動，貴在堅持。”