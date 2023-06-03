洪都拉斯任命一頂級醫學家任駐華大使

洪都拉斯/中國/台灣

洪都拉斯總統Xiomara Castro宣布，被視為世界領先的醫學研究人員之一的Salvador Moncada博士已被洪都拉斯任命為駐中國大使。洪都拉斯去年3月在犧牲台灣的情況下承認北京。據法新社說，洪都拉斯新大使還具有英國身份，他的夫人是比利時前國王的小女兒。

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洪都拉斯總統Xiomara Castro今天在推特上顯示高興地宣布說，“我非常榮幸地向人民宣布（......），我們駐中華人民共和國的大使將是薩爾瓦多-恩里克-蒙卡達Salvador Moncada爵士博士，他今天得到了中國國家主席習近平的批准。”

78歲的蒙卡達博士被科學界認為是世界領先的藥理學研究者之一。他是美國國家科學院的外籍准院士，曾指導倫敦大學學院沃爾夫森生物醫學研究所的工作，並在曼徹斯特大學從事癌症研究。他也是英國國民，2010年被英國女王伊麗莎白二世授予騎士稱號，1998年與比利時公主瑪麗亞-埃斯梅拉達結婚，該公主是前國王利奧波德三世的小女兒。

Salvador Moncada於1998年入圍諾貝爾醫學獎，Salvador Moncada證明了一氧化氮（通常被認為是廢氣中的一種普通空氣污染物）實際上是心血管系統的一個重要調節器。Salvador Moncada還監督了治療瘧疾、癲癇、偏頭痛和癌症藥物的開發，他對證明了低劑量阿司匹林在預防心肌梗塞和中風等心血管事故中的作用做出貢獻。

法新社說，Salvador Moncada將是自去年3月這個中美洲國家與台灣斷交並承認中國以來的第一位洪都拉斯駐北京大使。