王丹 ：即便在美國也會感到來自中共的威脅

海外紀念六四

中美 – 天安門事件34周年前，曾參加1989年天安門廣場抗議活動的中國異議人士在紐約，為全球唯一的六四紀念館揭幕，旨在紀念“中國人的民主夢想”。 其中當年抗議活動的學生領導人、記念館創始人王丹表示，“紀念館的意義不只在於記憶，也是為了當下與未來”。

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王丹在記者會上表示，“今天，當我們開始意識到習近平政權對人類文明構成的威脅時，我們應該記得 1989 年”，更直言“世界應記住中國共產黨的真面目”。

王丹認為，六四記念館除了是記下歷史外，也是為了當下與未來。如今即使身處美國，他們卻仍然時常受到來自中國的壓力和威脅。

王丹最後表示，展覽的面向的並非只是海外中國人，希望美國人，尤其是高中生和大學生也能前往看展，“（六四）不只是對中國很重要，對美國也很重要”。

王丹還對法新社記者表示，即便是在美國我們也會感受到中國政權的威脅。

現已解散的支聯會曾於2012年成立香港六四紀念館，斷斷續續運營大約十年。國安法生效後，紀念館於2021年遭警方搜查並檢走大量文物，被迫關閉，支聯會數名領袖同時被控告煽動顛復國家政權罪，現正還押候審。

王丹表示：“中共顯然地試圖掩蓋歷史，令世界忘記其政權建基於暴力及謊話之上。作為八九民運的倖存者、參加者和見證人，我們有責任守護歷史真相和抗衡中共抹去記憶的意圖，因此我們決定設立這個展覽。

6月2日，六四天安門鎮壓事件34周年之際，籌備已久的六四紀念館在紐約曼哈頓開幕。傍晚，抗議中共六四屠殺的示威者，遊行前往中國駐紐約總領事館。法新社記者表示，有些留學生遊行的時候帶着墨鏡和口罩，以免給自己和家人帶來監視。

雨格石(音譯)告訴法國記者，“你知道，中國政府在 1989 年殺了很多人，他們不想讓人們記住這一點。這就是為什麼每年我們都必須站在這裡，告訴世人不要忘記這一段歷史”。

化名肖恩（Shaun）的中國留學生告訴法新社記者，天安門學運和2022年底的白紙運動相隔30多年，但我們仍然由同一個政府領導，其性質沒有絲毫改變”。