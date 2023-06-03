美國加緊構建對華溝通渠道 一副國務卿明日突訪北京

美國/中國

美國周六宣布，美國負責東南亞事務的副國務卿丹尼爾-克里登布林克將在未來幾天內對中國進行罕見的訪問。法新社說，美國顯示尋求使兩國關係升溫。

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根據美國國務院的公告，這位美國高級外交官將在北京討論美國和中國之間關係中的關鍵問題。該美國副國務卿將由一名負責中國和台灣事務的白宮高級官員陪同。

美國國務院說，克里登布林克還將訪問新西蘭。整個行程將在6月4日至10日期間進行。

最近，美國和中國官員舉行了幾次會議，這表明北京和華盛頓之間試圖恢復對話。兩國之間的外交關係高度緊張，並在2月份上升到一個新的水平，當時一個中國氣球飛越美國領土並被擊落。這一事件導致美國國務卿布林肯取消了對中國的訪問，該訪問曾被宣布為改善兩國關係的機會。

克里登布林克當時曾前往中國，為這次後來取消的之行作準備鋪路。

美國總統拜登在上個月訪問日本時說，華盛頓和北京之間的關係應該 "很快解凍"。

法新社說，另一個跡象表明情況可能如此，美國國防部長奧斯汀和他的中國同僚李尚福周五在新加坡的一個安全會議上進行了簡短交流。

5月底，中國商務部長王文濤對美國的訪問以承諾保持兩國之間的溝通渠道暢通而結束。

本周的消息透露，美國中央情報局局長伯恩斯也於5月訪問了北京，與他的同行會面。這是自氣球事件以來，美國這一級別的官員首次訪問中國。

該報道說，中美這兩個超級大國正在進行激烈的競爭，無論是外交、軍事、技術還是經濟，並且在一些外交問題上，如台灣和俄羅斯，都處於對峙狀態。