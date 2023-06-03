美國情報總監密訪了中國

美國/中國/中美關係/CIA

美國拜登政府急切希望與中國重新恢復對話。在美國國防部長奧斯汀出席新加坡香格里拉安全對話論壇主動與中國國防部長李尚福握手互動消息傳出之前，美國中央情報局局長伯恩斯被爆料數日前曾秘密訪問北京。美國強調與中國高層對話具有重要意義。

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法新社引述一位官員透露，美國中央情報局局長威廉-伯恩斯(William Burns)5月份曾前往北京與中國官員會面，這是自2月份美國擊落一個疑似中國間諜氣球以來美國這一級別的高官首次訪問中國。

在訪問期間，伯恩斯"強調了在情報領域保持開放的溝通渠道的重要性"。透露消息的美國官員希望保持匿名。

在最近的參加日本世界工業7國集團峰會之行中，美國總統拜登說，華盛頓和北京之間的關係應該 "很快就會解凍"。

另一個跡象表明情況可能如此，美國國防部長奧斯汀和他的中國同僚李尚福周五在新加坡的一個安全會議上進行了簡短交流。

在美國總統拜登與中國國家主席習近平11月在印度尼西亞巴厘島舉行的G20峰會上進行會談後的幾個月里，中美關係有所惡化。

美國在2月份決定擊落一個據稱飛越美國上空的中國間諜氣球，引發了兩個大國之間的外交爭論。美國國務卿布林肯對北京的訪問曾被宣布為改善關係的機會，但在氣球事件發生後被取消。

有報道稱，美國國務卿布林肯對中國的訪問被評論為兩國關係改善的標誌。

消息沒有提供美國中央情報局局長伯恩斯訪問中國的細節內容。