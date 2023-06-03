美國與加拿大軍艦聯合穿越台灣海峽

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據美國海軍告示，一艘美國軍艦和一艘加拿大軍艦周六航行通過台灣海峽。路透社說，北京和華盛頓緊張局勢加劇之際，美國與加拿大罕見在敏感水道稱聯合執行任務。

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美國海軍第七艦隊今天稱，美國導彈驅逐艦 USS Chung-Hoon 和加拿大的 HMCS 蒙特利爾號“通過台灣海峽，此舉符合適用公海航行和飛越自由的水域的國際法，並說是例行航行。

美國第七艦隊在一份公告中說：“中勳USS Chung-Hoon和HMCS蒙特利爾號通過台灣海峽，表明美國及其盟友和夥伴對自由開放的印度洋-太平洋地區的承諾。”

路透社說，雖然美國軍艦大約每月一次通過台灣海峽，但美國與其他盟友軍艦結伴通過是不尋常的。而此次穿行任務之際，美國和中國的國防部長正在新加坡參加一個重要的地區安全峰會。論壇討論中，美國國防部長奧斯汀指責中國拒絕舉行軍事對話，導致兩個大國在台灣和南海領土爭端問題上陷入僵局。

中國軍方對美國與加拿大的台灣海峽航行沒有立即做出回應，但中國軍方經常譴責美國是挑起緊張局勢的責任者。

上一次公開披露美加在狹窄的台灣海峽穿行任務發生在去年9 月。