美國華人紀念六四34周年三大亮點：六四紀念館開幕，鐵鏈女雕像落成，走線者積極參與

六四屠殺34周年到來之際，美國華人開展各種形式的紀念活動。在首都華盛頓、紐約、舊金山、洛杉磯等華人聚居的城市，除了像往年一樣，舉辦燭光晚會悼念六四屠殺的死難者，今年的紀念活動，還有多處亮點，其中包括：海外第一座六四紀念館在紐約開幕，鐵鏈女雕像在洛杉磯自由雕塑公園落成，有大批到達美國的“走線者”積極參加各地六四紀念活動。

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歷史資料：解放軍準備用坦克向在天安門廣場上的學生進攻image d'archives: les tanks et les soldats de l'armée se préparent à l'assaut contre les étudiants stationnés encore sur la place Tian'anmen, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989.
歷史資料：解放軍準備用坦克向在天安門廣場上的學生進攻image d'archives: les tanks et les soldats de l'armée se préparent à l'assaut contre les étudiants stationnés encore sur la place Tian'anmen, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989. site 64 memo.com
作者： 旧金山特约记者 王山
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首都華盛頓，共產主義受難者基金會6月2日離中國城幾個街區的民主女神像前小廣場舉辦燭光晚會，與會者包括港人、藏人和維吾爾人，他們在美國自由的土地上傳承六四記憶，並提醒美國政府加大對中國的壓力，不要讓類似六四的事件重演。而在去年的“白紙運動”後，他們看到了發生改變的希望。前美國國會眾議員沃爾夫在儀式上發言說“我們都記得當年在電視上看到的天安門民主示威活動的景象，軍隊的坦克衝進了廣場，殺死手無寸鐵的示威者，碾壓車輛，留下滿地流血的屍體。”

6月2日，位於紐約曼哈頓的六四紀念館正式開幕，紀念館設有五個展廳，還為香港民主抗爭運動開闢了一個專門展廳。紀念館收藏數十件實物展品以及大量展板六四紀念館創建者之一、前89民運學生領袖王丹表示，紀念館除了紀念那些被埋藏在歷史深處的死難者，更重要的是，了解這段歷史及其前因後果和決策過程，不僅回顧歷史，更是對未來的映照。美國國會暨行政當局中國委員會主席史密斯派代表出席了開幕式。

在美國西岸洛杉磯自由雕塑公園，一座由雕塑家陳維明創作的“鐵鏈女”雕像六四紀念日前落成。鐵鏈女被壓在“中國”兩個大字下，“中國”兩個字的兩邊是焊死的鐵窗，上面有五星旗。鐵鏈女脖子上拴着一條鐵鏈，蓬頭垢面，憔悴不堪，曾經美麗清澈的雙眼飽含着委屈與絕望

在各地，今年的六四紀念活動有許多到達美國的“走線者”參與。前不久帶着13歲女兒走線到美國的高志彬參加了舊金山民眾六四前清洗中國城中國民主女神像活動，他：“當我了解到六四真相時，我非常震驚，非常心痛！絕不能讓勇士的血白流！作為一個有良心的中國人，我一直在心中緬懷他們。今天親手清洗女神像，實現了我的夙願，我感到很高興。

另據《美國之音》報道：六四34周年前夕，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖宣布提名北京四通橋抗議事件主角彭立發、公民記者張展南京傳媒學院學生李康夢等三人為2023年諾貝爾和平獎候選人。CECC共同主席史密斯和默克利6月2日發表書面聲明寫道：“這些英雄的勇氣應該得到全世界的嘉獎，國際社會必須要求無條件釋放他們。”

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