美國華人紀念六四34周年三大亮點：六四紀念館開幕，鐵鏈女雕像落成，走線者積極參與

六四屠殺34周年到來之際，美國華人開展各種形式的紀念活動。在首都華盛頓、紐約、舊金山、洛杉磯等華人聚居的城市，除了像往年一樣，舉辦燭光晚會悼念六四屠殺的死難者，今年的紀念活動，還有多處亮點，其中包括：海外第一座六四紀念館在紐約開幕，鐵鏈女雕像在洛杉磯自由雕塑公園落成，有大批到達美國的“走線者”積極參加各地六四紀念活動。

歷史資料：解放軍準備用坦克向在天安門廣場上的學生進攻image d'archives: les tanks et les soldats de l'armée se préparent à l'assaut contre les étudiants stationnés encore sur la place Tian'anmen, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989.

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在首都華盛頓，“共產主義受難者基金會”6月2日在離中國城幾個街區的民主女神像前小廣場舉辦的燭光晚會，與會者包括港人、藏人和維吾爾人，他們在美國自由的土地上傳承六四記憶，並提醒美國政府加大對中國的壓力，不要讓類似六四的事件重演。而在去年的“白紙運動”後，他們看到了發生改變的希望。前美國國會眾議員沃爾夫在儀式上發言說：“我們都記得當年在電視上看到的天安門民主示威活動的景象，軍隊的坦克衝進了廣場，殺死手無寸鐵的示威者，碾壓車輛，留下滿地流血的屍體。”

6月2日，位於紐約曼哈頓的六四紀念館正式開幕，紀念館設有五個展廳，還為香港民主抗爭運動開闢了一個專門展廳。紀念館收藏數十件實物展品以及大量展板。六四紀念館創建者之一、前89民運學生領袖王丹表示，紀念館除了紀念那些被埋藏在歷史深處的死難者，更重要的是，了解這段歷史及其前因後果和決策過程，不僅回顧歷史，更是對未來的映照。美國國會暨行政當局中國委員會主席史密斯派代表出席了開幕式。

在美國西岸洛杉磯自由雕塑公園，一座由雕塑家陳維明創作的“鐵鏈女”雕像六四紀念日前落成。鐵鏈女被壓在“中國”兩個大字下，“中國”兩個字的兩邊是焊死的鐵窗，上面有五星紅旗。鐵鏈女脖子上拴着一條鐵鏈，蓬頭垢面，憔悴不堪，曾經美麗清澈的雙眼飽含着委屈與絕望。

在各地，今年的六四紀念活動有許多到達美國的“走線者”參與。前不久帶着13歲女兒走線到美國的高志彬，參加了舊金山民眾六四前清洗中國城中國民主女神像活動，他說：“當我了解到六四真相時，我非常震驚，非常心痛！絕不能讓勇士的血白流！作為一個有良心的中國人，我一直在心中緬懷他們。今天親手清洗女神像，實現了我的夙願，我感到很高興。”

另據《美國之音》報道：在六四34周年前夕，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖宣布提名北京四通橋抗議事件主角彭立發、公民記者張展和南京傳媒學院學生李康夢等三人為2023年諾貝爾和平獎候選人。CECC共同主席史密斯和默克利6月2日發表書面聲明寫道：“這些英雄的勇氣應該得到全世界的嘉獎，國際社會必須要求無條件釋放他們。”