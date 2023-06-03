美國防長呼籲中國軍方開放溝通渠道 避免衝突

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美國防長奧斯汀於6月3日在“香格里拉對話”亞洲安全峰會上呼籲中國國防和軍事領導人開放溝通渠道，避免衝突促進亞洲地區穩定。

美國防長奧斯汀於6月3日在“香格里拉對話”亞洲安全峰會上呼籲中國國防和軍事領導人開放溝通渠道

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美國防長奧斯汀周六在新加坡的舉行的“香格里拉”亞洲安全峰會上發表講話稱美中之間的對話“至關重要”，這將有助於避免由於誤判可能導致的衝突，美國認為與中方保持開放的溝通渠道，尤其是在兩國的軍方和國防官員之間。

此前北京拒絕美方提出的在峰會期間與中國國防部長李尚福進行正式會晤²後，在本次會議的開幕晚宴上美中兩位部長首次握手交談，但是沒有進行實質性交流。

北京方面指出美國清楚地知道兩國目前軍事溝通存在困難的原因。

美國防長奧斯汀目前正在進行亞洲訪問，他此前到訪日本，在新加坡出席“香格里拉對話”峰會後將訪問印度。

面對中國的崛起，此行是華盛頓旨在努力加強其在該地區的夥伴聯盟關係的一部分。

李尚福在去年3月出任中國國防部長，此前由於中國軍方購買俄羅斯武器，他在美國政府制裁的名單上。美方認為這不阻礙與雙方的正式對話，特別是握手無法替代實質性的會談。

美國防長奧斯汀還批評中國對在國際領空合法飛行的美國和盟國飛機進行了危險攔截，而且數量驚人。