荷蘭防長稱崔天凱的烏戰是歐洲安全架構失敗的結論“非常非常錯誤”

荷蘭/中國/崔天凱

中國一位經驗豐富的外交官崔天凱在新加坡香格里拉安全與防衛論壇會議上將俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭歸因於歐洲安全架構的失敗。 荷蘭國防部長 Kajsa Ollongren 對中國的這種解釋提出質疑。因崔天凱是退休外交官，荷蘭防長稱等候聽中國防長的正式官方立場表述。

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荷蘭國防部長Kajsa Ollongren在香格里拉安全論壇上駁斥了北京官員對烏克蘭的看法，稱是“非常非常錯誤”的。

荷蘭國防部長反駁了中國關於俄羅斯對烏克蘭的戰爭是由於歐洲安全架構失敗的說法。荷蘭國防部長稱，“聽到這個說法我其實有點驚訝。”奧朗格倫在新加坡香格里拉對話的一個小組中對前中國大使崔天凱進行了即興反駁後，在接受 POLITICO 採訪時說。“這是非常非常錯誤的。”

崔天凱是前中國駐美國大使，也是這個亞洲頂級安全論壇上中國代表團的非正式顧問，他在周六的活動中表示，歐洲在確保大陸安全方面收效甚微，崔天凱並建議論壇上的其他國家應該取而代之，並向中國和亞洲學習。

POLITICO引述崔天凱稱，“我們過去常常向歐洲尋求他們在區域一體化方面的經驗。但如今，也許歐洲人可以轉而關注我們。”崔天凱對與會者說，“我們不會將我們的方式強加給你們，但也許你們可以從我們的經驗和成功中學到一些有用的東西。”他說，“我們地區也應該從你們的失敗中吸取一些非常重要的教訓。我不想使用‘失敗’這個詞，但缺乏成功。”

在小組中坐在烏克蘭國防部長 Oleksiy Reznikov 旁邊的崔天凱還說，“我們將繼續以亞洲方式管理我們的安全局勢和處理所有問題。” “我們不需要亞洲北約。我們不希望看到北約在我們地區的作用擴大。”

POLITICO稱，雖然烏克蘭部長沒有批評北京，他只說烏克蘭需要贏得戰爭，而不是談判，但荷蘭防長奧朗格倫對崔天凱的說法進行了反擊。據荷蘭防長說，“大使表示，由於烏克蘭的戰爭，歐洲未能很好地管理其安全。當然，我知道烏克蘭有一場戰爭，但我認為這不是我們對歐洲安全局勢管理不善的結果。這是有人不尊重我們想要管理歐洲安全的方式的結果。”

荷蘭部長說，“我也認為，歐洲並不缺乏對中國的尊重，也不缺乏對中國文化的尊重；我們對這些非常尊重。”她說。

奧朗格倫在與俄羅斯的關係和軍事領域的技術進步等問題上對中國採取了越來越嚴厲的立場，她在小組討論後接受採訪說，崔天凱提出的是“對形勢的錯誤看法”。

荷蘭防長稱，“你不能將俄羅斯非法入侵烏克蘭歸咎於歐洲或歐洲國家。”她說。

奧朗格倫還說，由於崔天凱不再是大使，她將等待中國國防部長李尚福在周日的主旨演講中闡明中國的官方立場。