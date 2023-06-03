香港舞台劇《5月35日》台北上演

89六四

國際 – 六四事件34周年前夕，一部以天安門母親為主角的香港舞台劇《5月35日》自6月2日起一連在台北演出6場。台灣主演劇團創辦人鍾伯淵說，該劇反映的是中共如何在這34年來抹滅和洗白有關六四的記憶。他希望透過這出在中國和香港都禁演的舞台劇，來緬懷六四精神，更讓觀眾認清，中共政權對人權的威脅不分對象，無所不在。

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香港原創舞台劇《5月35日》描述的是中國“天安門母親”的真實故事。劇中主角是一對邁入遲暮之年、住在北京的老夫婦，兩人心中壓抑了30多年的一道傷痕是，獨子哲哲死於1989年6月4日天安門廣場上的那一場屠殺之中。

兒子死於六四運動的老婦小林，雖身為天安門母親，卻因顧及小叔還在中國的政府部門工作，至今仍不敢公開悼念死去的獨子，因為她擔心，若做出任何觸怒官方的反應，恐連累到小叔，畢竟逝者已矣，生者如斯。

但故事轉折是，老母親在發現自己罹癌後，毅然下定決心，不顧一切也要前往天安門廣場公開悼念愛子，她在劇中展現了人生最後的勇氣，並說出了令人動容的心聲:“我們就來個光明正大的紀念，衝擊這條不正常的底線。”

她的願望是如此卑微，卻仍受到中共公權力的百般施壓阻撓。這些劇情真實呈現的是中國那一群“天安門母親”們34年來的悲痛處境：她們在天安門事件中痛失愛子，卻僅能於每年的六月四日當天，在中共便衣人員的嚴密監控下，前往北京萬安公墓集體祭祀，因為每一個逝去的學生都成了中共治理下的禁忌詞。

至於所有天安門母親的共同期盼，也就是重回天安門廣場，為她們的兒子公開舉行一場有尊嚴的路祭，在中國國家主席習近平主政後，政治氛圍越來越嚴峻的前提下，更是多數“天安門母親”直至臨終前都未能實現的遺憾。

每年六四前後，北京天安門廣場不僅維安嚴密，就連六四此一日期都變成禁忌詞，而這也是香港舞台劇劇名《5月35日》的由來，亦即5月31日加4天，用一個不存在的日期，追悼那場在中國不能說的悲劇。