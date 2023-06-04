中國狠學者傳與美國賭狠：中國寧可以200城市被炸為廢墟也要解放台灣 問美國敢嗎？

中國/美國/台灣

中共戰狼學者房兵針對武統台灣曾放狠話恫嚇稱，就算因此以致中國200座城市成廢墟也在所不惜，並挑釁稱美國敢嗎？

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據中央社引據推特等社群網站近期廣傳，中國國防大學教授房兵去年初發表的驚人之語指出：“我們可以拿出200個城市不要了，和美國玩，一起回到石器時代，他們敢嗎？”不過房兵的誇稱慘被網友洗臉，有人反問他：“這200個城市包括房教授生活的城市嗎？”、“這些代價也包括你和你的家人嗎？”、“這種話說出來，…是流氓土匪的籌碼！”

儘管房兵喊武統台灣言之鑿鑿，但是近期發表於國際期刊的研究顯示，根據分項調查，僅55%的中國民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣。尤其是“不一定非要統一”的選項，約莫22%表示接受，這等於認同台灣實質獨立。

據中央社說，這項調查由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li）上月15日發表於“當代中國期刊”（Journal of Contemporary China）。