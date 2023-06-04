中國軍艦台灣海峽對美國軍艦過招 美方批危險行為

中國/美國/台灣海峽/誤判危險

美國與加拿大罕見派軍艦結伴穿行台灣海峽。美國軍方指控中國派遣軍艦以之字形超越隨行監控，稱有撞船危險。中國軍方報告全程監測，並譴責在台灣海峽鬧事。

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法新社今天報道稱中美在台灣海峽出新事件。美國海軍3日稍晚指責一艘中國軍艦在台灣海峽 "危險地 "繞過一艘美國驅逐艦，這事件距離兩國在該地區發生軍機空中有相撞危險事件還不到10天。

美國司令部在一份聲明中說，這艘中國船隻 "危險地靠近美國軍艦中勳號"，美國驅逐艦周六在台灣海峽航行。據美國方面指責，中國軍艦 "從左舷經過忠勳號，並在150米的距離上越過美國驅逐艦船頭。據美國的聲明說，"忠勳號 "保持航線，但將速度降至10節，以避免發生碰撞。

美國的聲明還說，中國軍艦隨後第二次從右舷到左舷在2000米處再穿越忠勳號的船頭，並繼續在美國驅逐艦旁邊航行，相距不到150米。

事件發生時，美國太平洋艦隊的宙斯盾驅逐艦 "忠勳 "號正在180公里寬的台灣海峽與加拿大的 "蒙特利爾 "號並排航行。

法新社說，中國軍方報告說監測了這兩艘船通過台灣海峽情況，但沒有提及任何監控超船事件。中國東部司令部發言人音譯為石毅上校譴責說，有關國家故意在台灣海峽製造麻煩，蓄意煽風點火，惡意破壞地區和平與穩定。

美國艦船經常穿越台灣海峽，但他們很少在盟國艦船的陪同下航行。上一次美國與加拿大的聯合穿越是在去年9月。這些穿越刺激了中國，中國認為台灣是該國領土的一部分，並聲稱對台灣海峽擁有主權。

這是不到10天內中美在該地區發生的第二次事件。據美國軍方官員稱，5月26日，一名中國戰鬥機飛行員在一架飛越南中國海的美國偵察機附近進行了 "毫無道理的侵略性動作"。

但據中國軍方發言人指責，這架美國飛機故意闖入中國的訓練區進行偵察行動。