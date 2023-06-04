六四忌日 香港警方如臨大敵 逮捕多人

追思六四

中國 – 6月4日是1989年天安門血腥鎮壓事件34周年紀念日。香港警方以約六千警力戒備和高調巡邏。警方在銅鑼灣一帶派出派數千警力布防。法新社報道說，6月4日一天拘捕23人，年齡在20-74歲之間。

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多名市民被截查，有人被帶上警車。晚上約9點鐘，一名中年女士在維園噴水池外，疑因電話有電子蠟燭被警方截查，之後警方稱其拒絕合作而將她擡上警車。

該女子質問，“是否以後六四都是這樣”？！“香港警察就這樣對待他們的市民？”

晚上約8點，一隊軍裝警員在崇光百貨附近的英光大廈外，截停手持電子蠟燭的前支聯會常委徐漢光。警員一度向徐呼喝，“你睇下你引咗幾多人過嚟？（你看看你引來多少人？）”其後將他帶上警車離開。

約晚上7點，社民連主席陳寶瑩，手持一朵黃色紙花和電子蠟燭，站在銅鑼灣紀利佐治街，不足10秒被警察拖修帳蓬問話，隨即帶上警車。陳寶瑩被押上警車後，一直高舉手中的紙花。

傍晚6時許，警方在銅鑼灣地鐵門口，截查香港記者協會前主席麥燕庭，雙方發生短暫爭論後，麥燕庭被帶走。

下午五時，“王婆婆”王鳳瑤在警方封鎖範圍出現。她身穿黑衣、背囊掛有黃傘吊飾，手持粉紅色花束並舉起“五一”手勢，警員迅即將她帶上警車。現場圍觀民眾高叫“拿束花都有罪？”、“欺負老人家”以及“黃婆婆加油”等。

下午2時至3時，警方先後帶走3名女子。其中一名女子手持寫有“公投Referendum”、“龜公Free HK”的紙張，在銅鑼灣循記利佐治街步行至怡和街，最後被警員拉入封鎖線，並帶上警車。另外兩名女子隨身袋上掛有“香港民主女神像”和黃色雨傘等社運裝飾。

還有一名戴黑色帽的男子，手持“六四舞台”書籍《5月35日: 創作．記憶．抗爭》，也在被截查後帶上警車。