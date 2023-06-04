六四34周年：巴黎的兩場紀念會

中國/人權

在6月3日晚間在巴黎市政府廣場舉行快閃舉牌紀念之後，周日六月四日的當天下午，在巴黎市中心先後又出現兩場紀念六四演講會。

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6月4日下午四點，巴黎的留學生在拉丁區的Saint-Michel 廣場舉行紀念會，活動組織者藝術工作者蔣不以及流亡法國的六四民運人士蔡崇國在會上先後反言，數十名居住在法國的華人出席了紀念會，現場也有多名法國人，其中一位在社交網站看到信息之後來到現場的法國女子向記者表示六四的時候，她才16歲，雖然對當時發生的一切感到十分震驚，但是，香港近年來發生的一切使她明白必須站出來對中國政權說不。她說西方國家不知書出於幼稚，還是出於貪婪，與中共獨裁政權共舞了三十多年，今天仍然還有人尋找種種借口與北京政權做交易。

紀念會也吸引的兩位來自香港的遊客，他們分別向記者表示：香港原本是中國唯一可以公開紀念六四的地方，但是，最近幾年來，這一切都已經成為過去，今天香港人都不得不在手機上刪除維園紀念六四的圖片，他們從社交網站上看到紀念六四的信息，所以才想利用此次機會，因為今天公開紀念之後，不知道何時才能夠再來到自由民主的國家再公開紀念六四。

紀念會結束後，大多數人又前往蓬皮杜文化中心，參加在那裡舉行的由團結中國協會，無國界記者組織，以及國際特赦組織等舉辦的一年一度的六四紀念會，紀念會的主持人是幾十年如一日為六四死難者吶喊的團結中國協會主席瑪麗-侯芷明，她對新一代中國年輕人的參與表示欣慰。密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教授Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波獻給天安門母親的詩歌。六四之後流亡法國的張倫教授以及多個非政府組織的代表先後在會上發言，他們中包括聲援西藏的學生組織，越南民主組織等等。

一位來自新疆的維吾爾女學生對維吾爾組織的缺席感到失望，她向記者表示：雖然各大組織之間存在一些分歧，但是，無論是維吾爾組織，西藏，香港等組織的目標是一致的，她個人期待維吾爾組織也能夠共同參與六四或者別的活動。

紀念會上一位來自武漢的大學生述了的六四故事，他說：我是在2016年的時候學會了翻牆，第一次看到介紹六四的視頻之後感到十分震驚以及難以形容的憤怒，我因此在推特上發表評論，譴責屠殺學生的責任者，認為必須追究這些人的責任。一個多月後，我在圖書館看書的時候受到來自派出所的喝茶邀請。他們對我進行訓誡，還毆打了我，要求我把手機上的內容刪除，之後，每隔兩個月，我就會被邀請喝茶，並且檢查我的手機信息。剛剛來到法國之後，我曾經感到很鬱郁，自從結識了自由廣場的成員之後，便參與一些活動。三年前，我主持了在巴黎的紀念李文亮醫生的活動，當我把這一消息告訴我的父母之後，他們卻令人驚訝地向警方舉報了我，導致我今天有家難回，這就是我今天地處境。