六四34周年：路透社回顧是夜前後一二三

中國/六四

今天周日是中國當局血腥鎮壓北京天安門廣場及其周圍街區民主示威活動 34 周年，當時中國軍隊向自己的人民開火。路透社引用該新聞社資料以及中國官方媒體信息回顧六四是夜與是日前後場景。

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路透社回顧中國的天安門廣場示威和鎮壓。六四事件在中國大陸仍然是一個禁忌話題，執政的共產黨或政府不會正式紀念。路透社羅列以下導致示威和隨後的鎮壓的一些具有里程碑意義的日期：

1988 年：中國陷入經濟混亂，通脹上升接近 30%，引發恐慌性搶購。

1989 年 4 月 15 日：一位主要的改革家和前共產黨總書記胡耀邦去世。他的死成為人們對改革步伐緩慢、腐敗和收入不平等的不滿情緒的催化劑。

4 月 17 日：抗議活動在天安門廣場開始，學生呼籲民主和改革。儘管有官方警告，仍有多達 100,000 人聚集。

4 月 22 日：約 50,000 名學生聚集在人民大會堂外，舉行胡耀邦追悼會。三名學生試圖向政府遞交請願書，概述他們的要求，但他們被拒絕。西安和長沙發生示威與騷亂。

4月24日：北京學生開始課堂罷課。

4 月 27 日：約 50,000 名學生反抗當局並遊行至天安門。支持人群高達百萬。

5 月 2 日：在上海，10,000 名抗議者在市政府總部遊行。

5 月 4 日：更多抗議活動恰逢 1919 年 5 月 4 日運動周年紀念日，這是另一場由學生和知識分子領導的改革運動。抗議活動也恰逢亞洲開發銀行在人民大會堂召開會議。學生在上海和其他九個城市遊行。

5月13日：數百名學生開始在天安門廣場絕食。

5 月 15 日至 18 日：令中國尷尬的是，抗議活動阻止了在人民大會堂外舉行的歡迎改革派蘇聯領導人戈爾巴喬夫國事訪問的傳統歡迎儀式。但學生們歡迎戈爾巴喬夫並稱戈爾巴喬夫是“民主大使”。

5 月 19 日：中共中央總書記趙紫陽在時任總理李鵬和未來總理溫家寶的陪同下，在天安門廣場看望學生。趙紫陽懇求學生抗議者離開，但無人理會。這是趙紫陽最後一次出現在公眾面前。趙紫陽本人後來遭清洗。

5 月 20 日：李鵬宣布北京部分地區戒嚴。至今仍被許多人辱罵為“北京屠夫”的李鵬一直擔任總理直至 1998 年。

5 月 23 日：約 100,000 人在北京遊行，要求李鵬下台。

5 月 30 日：學生們在天安門廣場為仿照自由女神像的 10 米（33 英尺）高的“民主女神像”揭幕。

5 月 31 日：政府發起的反示威活動稱學生為“賣國賊”。

6 月 3 日：市民擊退了數千名士兵對天安門的衝鋒。催淚瓦斯和槍擊子彈在距離廣場數百米的地方橫飛，廣場與周邊發生衝突。當局警告抗議者，軍隊和警察“有權使用一切手段”。

6 月 4 日：清晨，坦克和裝甲運兵車開始攻擊廣場，黎明時分清場。大約四小時後，部隊向在廣場邊緣重新集結的手無寸鐵的平民開火。

6 月 5 日：一名身份不明的中國男子站在離開天安門廣場的坦克車隊前。該圖像成為反抗六四鎮壓的象徵在世界範圍內傳播。

6月6日：中國國務院發言人袁木在電視上說，已知的死亡人數約為300人，其中大部分是軍人，只有23名學生確認死亡。中國從未提供完整的死亡人數，但人權組織和目擊者表示，這個數字可能達到數千人。袁木本人後來移居美國與家人團聚引發輿論不恥。

6 月 9 日：最高領導人鄧小平讚揚軍隊，並將六四運動歸咎於企圖推翻黨和政府的反革命分子。

路透社說，此資料來源是路透社與中國官方媒體。