台北舉辦紀念六四燭光晚會 民團稱六四也是台灣人的事

台灣/六四

華人民主書院協會等民團4日晚間在台北中正紀念堂前廣場舉辦“六四34周年悼念晚會”，現場以燭光排字8964，傳達悼念之意。

華人民主書院協會等民團6月4日晚間在台北中正紀念堂前廣場舉辦“六四34周年悼念晚會”，現場以燭光排字8964，傳達悼念之意。 新頭殼刊自中央社照片

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據新頭殼今天報道稱，六四天安門事件34周年，華人民主書院協會等公民團體今天在中正紀念堂舉行悼念活動，民團直言“六四也是台灣人的事”；晚間8時9分現場默哀64秒，表達“毋忘六四”哀悼意涵。

華人民主書院協會和其他等多個公民團體以“威權擴張捍民主、凝聚星火撐自由”為題，4日在中正紀念堂舉行六四天安門事件34周年系列紀念活動。哀悼晚會於晚間6時40分開始，期間多個接力短講；現場排燈“8964”，提醒“毋忘六四”。

據該報道，華人民主書院理事長曾建元表示，港區國安法實施後，台灣成為全球華人最重要的六四事件紀念地，由公民團體舉辦，這是民間自發性捍衛民主的方式。他說，必須提醒台灣人“六四也是我們的事”，因為鎮壓六四的政權仍每天派出軍機、軍艦繞行台灣，威脅台灣的民主自由；這個政權還消滅了香港公民社會，“六四其實還在進行中”。

據該報道，悼念晚會現場設有悼念亭，開放民眾進行追悼、獻花。晚會現場約於7時30分下起滂沱大雨，參與民眾撐起雨傘繼續聽講未離去。在主辦單位帶領下，晚間8時9分，現場集體默哀64秒，民眾手上燭光在一片黑暗中點點亮起，搭着雨聲、場面靜肅。