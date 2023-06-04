因應南海緊張 德國稱明年加派2軍艦至印太

德國/南海/中國

有鑒於目前中國與台灣之間的緊張局勢不斷升級，圍繞有爭議的南中國海問題致使南海局勢有加劇趨勢，德國國防部長皮斯托瑞斯周日表示，德國將在 2024 年向印太地區派遣兩艘戰艦。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，因南海局勢緊張，德國將於 2024 年派遣兩艘軍艦前往印太地區。

德國國防部長鮑里斯·皮斯托瑞斯 (Boris Pistorius) 在亞洲最重要的安全會議，即新加坡香格里拉對話會上發表講話說，各國需要維護以規則為基礎的國際秩序和保護主要海上通道。為此，德國聯邦政府於 2021 年向印太地區派遣了一艘護衛艦，並將在 2024 年再次向該地區部署海上軍事力量。這次是加派一艘護衛艦和一艘補給船。

德國國防部在香格里拉會議分發了國防部長的講話文稿。

據德國防長說，這些部署並非針對任何國家。但路透社說，這顯然是針對中國的。

德國防長解釋，“恰恰相反：德國致力於保護基於規則的國際秩序，無論是在地中海、孟加拉灣還是南中國海，我們都已簽署國際秩序並應該從中受益。 “

不過，德國通過在該地區展示更大的軍事存在，德國正在安全與經濟利益之間走鋼絲，因為中國是德國最重要的貿易夥伴。

2021 年，德國軍艦近 20 年來首次駛入南海，此舉促使德國與其他西方國家一道擴大他們在印太地區的軍事存在。國際對中國的領土野心越來越擔憂。

據路透社說，儘管國際法庭裁定北京的南海主張沒有法律依據，但中國堅持聲稱幾乎整個南中國海都是中國的，並在含有氣田和豐富漁業的水域的人工島上建立了軍事設施。

歐洲約 40% 的對外貿易航經南海。