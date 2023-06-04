天安門母親今往萬安公墓祭拜遇難親人 發六四祭文

中國/六四

“六四事件”34周年之日，六四罹難者家屬團體“天安門母親”成員今天在當局戒護下，前往北京萬安公墓祭拜罹難親人。她們並發表祭文指出，永不磨滅的記憶和對親人的思念，將支撐他們堅持不懈地抗爭。

2019年6月4日，天安門母親在公安監督下到目的祭拜，墓碑上的袁立當時是中國電子工業部即將出國進修的研究生。 2019年6月4日照片。資料照片

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社引述香港01、香港商業電台等港媒及網絡消息，“天安門母親”成員們上午在當局安排及嚴密戒護下，前往埋葬罹難親人遺骨的北京萬安公墓祭拜。根據畫面，她們除了獻上鮮花及供品外，也當場宣讀祭文告慰罹難者。

根據祭文，“天安門母親”指出，對家屬而言， 當年一夜之間突然失去親人的痛苦, 永遠纏繞在心底揮之不去；而在和平時期的34年前，（中國）政府卻在北京“真槍實彈，以坦克碾壓人群，鎮壓和平示威者”。祭文說，他們的親人都是手無寸鐵的愛國青年、普通市民和年輕學子，在六四當晚被“喪心病狂、一意孤行的劊子手鎮壓”，被政府動用國家軍事力量“屠殺”。

祭文提到，作為亡者親屬，將永遠記得當晚的槍聲、坦克聲和群眾的吶喊，永不磨滅的記憶和對親人的思念，將支撐他們堅持不懈地抗爭。

這篇祭文強調，家屬們雖然還沒有看到希望, 但是不會放棄，將繼續堅持按照“真相、賠償、問責”三項訴求向政府討回公道，維護做人尊嚴，為罹難者伸張正義。期待政府能就當年慘案向所有遇難者家庭道歉，向人民懺悔。

據中央社該報道，六四罹難者劉永良的遺孀張景利日前透過“天安門母親”臉書（Facebook）專頁表示，在這漫長的30餘年中，“生活上的困難我都可以忍受承擔，心中的苦卻沒有地方申訴，精神上的痛苦一直伴隨着我”。張景利指出，即使過去34年，仍舊不能理解，在和平年代，有什麼事一定要動用武裝軍人、坦克實彈，向手無寸鐵的學生和市民開槍才能解決。