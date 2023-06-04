歐洲在華使團無懼禁制紀念“六四”

中國/六四

今天是六四事件34周年，中國官方在實體及網絡上大力維穩。但德國、英國及歐盟駐中國使團今天透過微博接力聲援六四，但不是被刪文就是被刪留言。其中，德國使館率先上傳一部黑暗中點燃蠟燭又熄滅的短片，令不少中國網友驚呼。

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據中央社今天報道稱，此外，除了每年“六四”周年動用人力實體維穩，中國日前傳出短片平台抖音通知網紅及企業用戶，不得在6月3至5日這3天發表敏感內容，其中包括“坦克”、“點蠟燭表情”、“含義不明的數字”，甚至“物體排成一排”等內容及元素。

該報道稱綜合中國網絡訊息及推特（Twitter）帳戶“李老師不是你老師”披露，德國駐中國大使館在今天凌晨0時09分發表一部長度只有21秒的短片。畫面一開始是一片漆黑，隨後慢慢浮現一根點燃火光的白色蠟燭。但到影片尾聲，畫面出現雪花噪聲，最後重歸漆黑，全片沒有任何文字說明及旁白。

根據網友反映，德國大使館這部意在悼念“六四”的短片，大約只存活了不到10分鐘就被刪除。僅管如此，仍有部分來不及在影片下方留言的中國網友，選擇在館方的置頂貼文留下了Respect、“就喜歡你這樣的”、“加油”以及鮮花、手腕、大姆指等正面致意的圖案。

在德國大使館之後，英國駐中國大使館在中午12時13分，上傳了中共官媒人民日報在1989年6月4日“六四事件”當日的頭版截圖，其中頭條是“戒嚴部隊指揮部緊急通告”，二條是“就部隊進城值勤受阻，戒嚴部隊指揮部發言人發表談話”，沒有任何文字說明。但這篇截圖不久也被刪除。

此後，歐盟駐華代表團也在下午3時17分，透過微博發布一張捂著身朵、面帶驚恐的人身畫像，並寫下“我們不會忘記，我們永誌不忘那些銘記歷史的人”。這篇貼文直到發稿為止仍然存在，下方卻有不少評論卻被刪除或屏蔽，其後則不斷有新的留言湧入，多半驚訝這篇貼文至今仍然存在。

據中央社，至於抖音的維穩措施，根據網絡訊息，抖音6月1日通知各網紅與品牌方用戶，要求在6月3至5日這3天禁止發布推廣、評論或轉發所列出敏感圖文名單。其中包括“坦克”、“點蠟燭表情”、“含義不明的數字”、“有年代感的老照片”、“成龍/譚詠麟/曾志偉/梅艷芳等香港藝人”、“含人群聚集/維多利亞港/天安門/頤和園/燭光/物體排成一排”等元素。此外，抖音在通知中更要求這3天內轉發、評論和點贊的數字，都不能是“敏感數字”。