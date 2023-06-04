港人在壓迫下的「六四」悼念：獄中禁食丶香港主教的祈禱……

六四34周年/香港

今天是「六四事件」34周年，在港府高官明確將之定為「特別日子」後，至少已有四人在昨天被警方以「作出具煽動意圖的作為」或「在公眾地方行為不檢」罪予以拘捕，當中包括天安門母親運動成員劉家儀和前支聯會執委關振邦。但港人今天仍繼續以不同方式悼念，前支聯會副主席鄒幸彤獄中絕食34小時；天主教香港教區主教周守仁「為那些硬了的心祝禱」，願「社會和國家」得療愈；美國駐港澳總領事館把臉書專頁的圖片轉為六四紀念；以及更多以不同方式的悼念。

支聯會前執委關振邦(左一)和劉家儀, 以及藝術家三木被捕(小圖中被警員指着警告的白衣者)

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今天是《港區國安法》生效後的第三個「六四」紀念日，亦是連續第四年公眾未能如過往三十年般在維園的燭光晚會中進行悼念，但警方未有放鬆部署，在銅鑼灣一帶，警力明顯增強，中午前已有數十名軍裝警員在區內駐守及巡邏，另有至少三輛警車停泊區內作部署，預料下午警員部署會增加。

而早在昨天，警方已在區內加強警力，帶走八人，當中四人屬即場拘捕，他們年齡介乎50至65歲。根據警方提供的資料，在6月3日被捕的兩男兩女應是懷疑曾擺放被指具煽動意圖物品的牙醫李凝姿；在維園前禁食，並展示印有「禁食89643.4秒」(略多於24小時)和「哀悼六四死難者」等A4紙的關振邦和劉家儀；在警方作出警告後仍高喊「香港人唔好驚」丶「唔好忘記你哋系六四」的行為藝術家三木(原名陳式森)。當中只有三木以行為不檢罪被捕，其餘三人均以煽動罪被捕。

莫失莫忘續悼念 惟轉個人化

但拘捕行動後，仍有不少人以不同方式悼念和呼籲。被捕的劉家儀所屬的「天安門母親運動」今日凌晨便在臉書專頁作出呼籲，期望今天大家莫失莫忘，艱苦仍然前行，深信「哪裡有燭光，哪裡就是維園」，籲請大家將燭光照片放上社交媒體：「但願在特別的日子，特別的地方，看到特別的燭光」。

在過去幾年於晚上才把燭光照片放上臉書的美國駐香港和澳門總領事館，今年踏前一步，一大清早已把臉書專頁的頂頭圖片改為燭光照，並配上「天安門廣場34周年紀念」字眼。

而因《港區國安法》還柙獄中的前支聯會副主席鄒幸彤則透過友人向外宣布，今天禁食34小時，以紀念「六四事件」34周年；而監獄方面則以另一理由丶在她禁食的同時安排她轉倉至「水飯房」(即單獨囚禁)。

另一身陷囹圄的前支聯會主席李卓人和副主席何俊仁，過去兩年均在「六四」當天，於獄中禁食，李更會於晚上8時點燃火柴作悼念，事後均被單獨囚禁以示懲罰。

不少人更在聊天室透露個人的悼念方式，包括在窗邊或附近公園燃點蠟燭丶穿整身黑衣及黑襪丶吃素等。

而上月從北京回港的香港教區主教周守仁，則在不公開的臉書向朋友發出「在這特別的一天的祈禱」，指今天在不少港人心中是一個「特別發人深省的日子」，期望可讓亡者享受上主永恆的擁抱，「為那些硬了的心祝禱，讓他們能逐漸地從深層的恐懼及焦慮中得到軟化和釋放。」令社會和國家得到療愈，使人們邁向光亮的明天。

由於感受到壓力，教會今年是連續第二年沒有舉辦六四祈禱會，改為在「六四」前為中國祈禱，但有熟悉教會情況的人士說，為誰祈禱，大家心知肚明，亦是教會知所進退之舉。

自1989年六四事年後至2019年，支聯會均於維園球場舉行六四燭光悼念晚會，2020年，警方以疫情為由拒絕集會申請，不少市民自行入內悼念，24人被控籌組或參與未經批准集會；自此之後，港人便無法進入維園球場悼念，今年更讓同鄉會以舉辦「家鄉市集」慶回歸為由而租用了場地。在此之前，保安局長鄧炳強和警隊出身的特首李家超雖沒明令禁止悼念或到維園點燃蠟燭，卻明言任何公眾活動或個人行為都要符合香港法律，警方會針對每個活動和行為，果斷執法。