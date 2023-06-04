滕彪：集體記憶不可抹去

追思六四

中國 – 不論在北京還是在香港都無法紀念六四大屠殺。中國公眾場合與網上的審查不願意讓人們再喚起悲慘的記憶。本台常駐北京記者拉加德 (Stéphane Lagarde)4日報道說，34年後的6月4日和往年一樣一片死寂籠罩着北京和香港街頭。

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法廣專訪人權律師滕彪時，滕彪表示，“中國政府加強了審查和宣傳工作。 許多中國人，尤其是年輕人，今天不知道1989年發生了什麼。他們不知道香港、西藏甚至新疆發生了什麼。 但我認為當局不能完全抹去集體記憶。 因為對於許多沒有忘記天安門大屠殺的中國人來說，這是一個重要的時刻” 。

流亡美國的滕彪還表示，“有些人每年都冒着失去自由的風險回憶這段記憶。 在過去的三十年裡，目擊者、人權活動家、記者和天安門母親發表了他們對那些悲慘時刻的回憶和敘述。 有些人因此被送進監獄，但集體記憶永遠不會被抹去”。

六四難屬群體天安門母親（Tiananmen Mothers）再次通過國際媒體和互聯網發聲，仍然堅持該群體 20多年前提出的三項訴求，即真相、賠償、追責，並敦促中共當局公布六四慘案真相和遇難者名單，以期最終公正解決這一歷史問題。

香港從3日起在維多利亞公園舉辦三天的美食市集，取代了過去三十多年在這裡舉辦的六四燭光悼念。本台記者表示，官方希望用美食和民族服裝來試圖讓人們忘記6月4日。