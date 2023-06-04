美國東亞和太平洋事務的助理國務卿急訪中國

美國/中國

美國國務院一名高級官員周日抵達北京，計畫在未來兩天與中國高層舉行會議，力促恢復雙方溝通渠道。路透社說，此舉凸顯美國尋求在兩國關係緊張之際加強與中國的溝通。美國該高官六四日抵訪中國，但美國官方稱明天才開始正式訪問。

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據路透社今天報道稱，美國國務院高級官員在緊張關係中訪問中國。美國國務院周六在一份公告中表示，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾·克里滕布林克將在訪問中國期間討論“雙邊關係中的關鍵問題”。美國國務院說，白宮國家安全委員會負責中國和台灣事務的高級主任莎拉·貝蘭 (Sarah Beran) 將與他一同出訪中國。

世界上最大的兩個經濟體之間的關係因從台灣和中國的人權記錄到南中國海的軍事活動等問題而緊張。

美國國務院還公告稱，在至 6 月 10 日的地區訪問期間，克里滕布林克還將訪問新西蘭，參加美新戰略對話。美國國務院發言人說，克里滕布林克的正式會議將於周一開始。

據該發言人說，在北京期間，克里滕布林克將一如既往地在會見中提出人權問題，並繼續倡導中國人民的基本自由。

美國駐北京大使館沒有立即回應有關克里滕布林克行程詳情的請求。

克里滕布林克的抵訪北京，恰逢 1989 年中國軍隊鎮壓北京天安門廣場及其周圍示威者的34周年紀念日，人權組織稱，這場鎮壓導致數百名甚至數千名抗議者死亡。周六，美國國務卿安東尼·布林肯 (Antony Blinken) 在紀念六四遭鎮壓行動周年紀念日發表聲明說，“受害者的勇敢不會被遺忘，並將繼續激勵全世界。”

路透社說，討論天安門廣場鎮壓在中國是禁忌，在社交媒體上受到嚴格審查。

克里滕布林克此行是在上個月中央情報局局長威廉·伯恩斯訪問中國之後進行的。一位美國官員表示，伯恩斯在與中國同行的會談中“強調了在情報渠道中保持暢通的溝通渠道的重要性”。

同時，美國國防部長勞埃德奧斯汀周六指責中國拒絕舉行軍事會談。奧斯汀在新加坡舉行的亞洲最高安全峰會香格里拉對話會上發表講話說，北京方面不願談判破壞了在兩個競爭對手都在增加軍事火力的地區維護和平的努力。

布林肯推遲了原定於 2 月訪問中國的行程，此前據稱中國間諜氣球飛越美國領空，越過敏感的軍事地點，引發了兩國一場外交危機。但白宮表示，正在進一步努力為布林肯、財政部長珍妮特耶倫和商務部長吉娜雷蒙多的訪問提供便利。