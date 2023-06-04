英國使館微博放當年“六四”人民日報頭版照片

英國/六四/中國/微博

今天是“六四事件”34周年，即便中國政府多年來，試圖徹底抹滅這段歷史的所有紀錄，仍有許多不畏強權迫害的人士，將相關歷史照片、文物散播至世界各國，讓歷史得以被世人記住。今日中國微博先是傳出德國駐中大使館無懼禁令，PO出悼念六四的短片，接着英國駐中大使館也PO出，中國官媒過去報道六四的畫面，引起嘩然。

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據自由時報今天引述消息報道，英國駐中國大使館在微博發“1989六四人民日報頭版”。推特帳戶“李老師不是你老師”先是在今（4）日分享，德國駐中大使館無懼中國政府禁止提起與六四有關的圖文禁令，凌晨在中國最大型社群平台微博上公開PO出悼念六四的短片；接着今日中午12點多，英國駐中大使館也在他們的中國微博官方帳號上，PO文分享一張圖片，該圖為中國官媒之一的《人民日報》，在1989年6月4日的報紙頭版畫面，其中頭條可看到“戒嚴部隊指揮部緊急通告”，二條則是“就部隊進城值勤受阻，戒嚴部隊指揮部發言人發表談話”。

這篇貼文與照片出現不久，同德國駐中大使館的短片一樣，火速遭到微博官方刪除，對此，英國駐中大使館則在推特發文表示，“今天，我們紀念那些在1989年6月4日中國政府的鎮壓中失去生命的人們。雖然中國禁止對當日發生的慘烈事件進行任何公開討論，我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒事實上曾報導過這一事件”。接着他們更直言，“不管當時還是現在，公民結社、集會和言論自由，這些中國憲法規定的權利都受到壓制”。

據該報道，該文一出，再次在網上掀起無數網友嘩然，“駐華使館要集體衝塔啊？”、“自己發的新聞都不能公開，諷刺至極”、“刪也沒用，只要做過就一定有人知道”、“想抹去歷史，就是背叛自己，搧自己耳光”、我支持英國大使館和德國大使館，你們可以打我了”、“他們只在掩耳盜鈴，只不過他們掩的是中國人的耳、“全世界都來看匪黨笑話，可惜這個荒誕的笑話又是用人民的血寫成的”。

據自由時報，更有網友表示，“人民日報的東西也不準中國人看，這真是太制度自信了”、“為什麼它們就不能承認錯誤？全世界都錯了，就共產主義是對的？”、“連個大駐華使館都沒有言論自由的權利，想想中國百姓的言論自由情況能有多糟，就有多糟！”、“順便給大家說一下，運動期間人民日報的很多記者去了天安門廣場支持學生。80年代的人民日報和現在的人民日報是兩種概念！”。