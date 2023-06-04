香格里拉對話會 李尚福不點名批亞太“北約化” 美方譴責中國軍艦“危險靠近”

中國/美國

中國防長李尚福周日6月4日在新加坡舉行的香格里拉對話會上不點名批評讓亞太“北約化”，美國軍方譴責6月3一艘中國軍艦“危險靠近”在台灣海峽航行的美國驅逐艦。

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中國防長李尚福周日在新加坡舉行的香格里拉對話會上發出警告，不點名猛烈抨擊某些大國嘗試推動在亞太地區建立類似“北約”的軍事聯盟，企圖綁架該地區的國家，這只會讓亞太陷入撕裂、紛爭和衝突。

李尚福強調亞太需要開放包容的合作，而不是拉幫結派，不能忘記兩次世界大戰帶來深重災難，不能讓這段悲慘的歷史重演。

法新社指出中國防長李尚福沒有點名具體國家，但他的言論含蓄地針對美國，美國加強了在亞太地區的聯盟和夥伴關係，以抗衡北京在該地區日益增加的影響力。

美國與澳大利亞和英國組成的 AUKUS 聯盟，而且美國還與澳大利亞、印度和日本組成“四方安全對話”（QUAD）聯盟。

此前周六晚間在台灣海峽突發新事件讓緊張的中美關係再次升溫，美軍司令部在一份聲明中指責一艘中國軍艦 "危險地靠近並且繞過美國軍艦中勳號"，當時這艘美國驅逐艦和一艘加拿大軍艦在台灣海峽航行。

美國防長奧斯汀在會議上指責中方拒絕軍方溝通和會談，讓大國關係陷入僵局，並且譴責中國軍隊採取“風險越來越大”的行動。