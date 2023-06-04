香港警力大張下 公開悼念「六四」人數稀少 兩日共扣查本台記者在內31人 拘5人

香港/六四

今天是「六四事件」34周年，港人已是連續第四年不能到維園參與六四燭光悼念晚會，但今晚到維園及所在區域進行個人悼念的人數明顯較過去三年大減，原因相信除了港府高層官員連番警告會「果斷執法」外，亦可能與警方不時在場把身穿黑衣人士帶走返警署調查有關，警方稱共帶走23人，當中包括本台在場採訪的記者，而記者接觸過當中半數人，均聲稱無故被截，有人相信，警方是要減少身穿黑色衣服人士在當區出現以及妨礙採訪。

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即使不在維園附近，警方亦不許市民公開悼念，明顯例子是，被迫解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會前副主席蔡耀昌欲到香港大學曾長期擺放「國殤之柱」的地方作個人悼念亦被警員阻撓，在揚言進入校園便會採取拘捕行動的情況下，他無奈轉往現已被當局凍結的「六四紀念館」門外悼念。他向本台形容，事件十分「離譜」，連進入大學校園的自由也沒有，直指香港越來越接近中國內地維權或敏感人士的處境。

在維園及其所在的銅鑼灣一帶，警方下午的布防明顯較早上加強，在維園四周，記者目測至少停泊了二十輛警車，其中一輛為反恐裝備之一的「劍齒虎」裝甲車，而警員亦五丶六人一組地在現穿梭巡邏。

現場傍晚所見，穿黑色衣服或持有悼念意味物品的人，十分稀疏，較去年大幅減少，遑論與六四獨光晚會最初被禁的頭兩年相比。

穿黑衣有罪？看看警方截查懷疑何在

當記者在接近銅鑼灣東角道一個警方截查點附近觀察及拍照時，數名警員突然走近，要求記者前往截查營帳內搜查，記者表明身分及出示證件後，警方仍然不作解釋，只是重覆要求記者前往營帳接受調查，儘管記者願意讓警員就地檢查隨身物品。及至記者要求警方的傳媒聯絡員介入仍無補於事後，為免妨礙採訪工作，記者同意前往現場的營帳接受搜查，但警員卻原來是把記者帶往附近停泊的警車，載返警署，在記者質問下，有警員聲稱帶返警署也是截查方法之一。

記者在6時45分左右被帶到警署，警員其後只是紀錄記者的個人資料丶拍攝記者隨身物品和簡單了解截查過程後，記者便是在一直獃等，等待逾四小時後，警員只說了一句「你走得啦！」便着記者離開，什麽也沒有交代，包括為何懷疑記者而需要採取截查行動？為何要帶返警署？

與記者經歷相若的，還有先後被帶到灣仔警署的九女五男。據記者在場了解，絕大多數人都是剛到崇光百貨公司外不久便被截查，共同點是穿着黑色為主的上衣，例如譚女士一家四口到灣仔吃完自助餐慶祝兒子生辰後，散步到銅鑼灣，剛到崇光對開，便被警員截查，譚女士表示，他們沒有反問警員為何截查他們，但在帳內查完後，警員沒有解釋便把全家人送入警署。

更無辜的，是一名沒有穿上任何與黑色丶黃色或任何與反修例運動相關標誌的女孩子，樣子甜美的她，只因覺得一名女子所穿黑色衣服好看，查問在那裡購買，接着便被警員將她與該名黑衣女子一起被帶返警署調查。稍為僥倖的，是她可獲最早離開，但已浪費了三小時。

兩名前往多近商店購物時被扣查人士認為，把她們帶回來是要盡量減少區內有人穿黑衣出現，但政府並無禁止市民穿黑衣，質疑為何針對穿黑衣者。她們又認為，記者表明身分和出示證明也被扣查，應是不想記者報道。

至於公眾較為熟悉的有三人，一是社民連主席陳寶瑩，她當時手持兩支米黃色紙花和電子蠟燭，被警員拉入封鎖線時與對方爭拗，質問為何不能悼念，隨後便被拉上警車，其間她一直高呼「悼念六四無罪」。

另一個是前支聯會常委徐漢光，他晚上手持電子燭光現身崇光百貨外，隨即被警員帶往對面馬路搜查，後被帶返警署。

其次是社運人士「王婆婆」王鳳瑤，她手持鮮花，舉「5」丶「1」手勢(反修例運動期間常見的「五大訴求，缺一不可」手勢)，在崇光外被帶上警車。

警方兩日拘5人 帶署調查31人

接近午夜時，警方回應傳媒查詢時表示，全日在港島灣仔及北角區一帶的公衆地方共帶走「涉嫌破壞社會安寧」的11男12女，年齡介乎20至74歲，返回警署作進一步調查。

至此，記者才知道原來靜靜地站在一旁採訪也會被視為「涉嫌破壞社會安寧」！而且扣留時間比高呼「悼念六四無罪」的陳寶瑩還要長一個多小時！難怪記者在警署內質疑警員查看隨身物品後久久不讓記者離開便讓人合理懷疑警方是有意阻礙採訪，記者還是硬要多等三小時才獲離開，且毋須保釋！但當時已是11時過後，「六四」快將過去。

另據警方公布，「六四」當日正式拘捕的，是一名53歲姓區女子，她晚上在維園近噴水池處被截查時拒絕出示身份證明文件，以涉嫌「妨礙警務人員執行職務」罪被拘。

警方昨日帶走8人，拘捕當中4人，連今日在內，警方兩日來共帶走31人，拘捕其中5人。

「六四」紀念日前，公立圖帕館突然下架大量政治書籍，當中包括與「六四」相關書籍；其後，保安局長鄧炳強和特首李家超均沒有回應「六四」悼念是否違法，只強調所有活動均須合法，否則警方會果斷執法。