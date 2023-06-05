中國官媒罕見抨擊美國到訪高官作秀

中國/美國/克里滕布林克訪華

一家中國政府支持的報紙批評美國國務院一位高級官員今天開始訪華，稱他的訪問更多是出於美國自身的目的，即把自己描繪成尋求溝通對話的一方，而不是中國。美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾克里滕布林克昨天抵達北京，有消息說，美國官員訪華肩負為更高層美國官員訪華作鋪墊準備。

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據路透社今天報道稱，《環球時報》星期天晚上援引中國專家的話批評美國國務院副國務卿訪問中國，其實是試圖通過向外界傳遞堅持尋求與中國溝通的“善意信息”，企圖塑造美國是負責任國家的形象，同時試圖將溝通不暢或拒不接受對話的責任推給中國。

此尖銳的評論恰逢美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿丹尼爾克里滕布林克抵達北京今天開始正式訪問。美國國務院表示此次訪問將討論兩個超級大國“雙邊關係中的關鍵問題”。自從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年 2 月因疑似中國間諜氣球飛越美國領空而取消了計畫中的中國之行後，中美關係跌至新低。

隨着雙方在從民主管理的台灣到南中國海的軍事活動等問題上發生衝突，緊張局勢進一步惡化。

與此同時，台灣外交部表示，美國在台協會主席勞拉·羅森伯格 (Laura Rosenberger) 今天抵達台北，與台灣高級官員會面。據台灣官方中央通訊社報道，她告訴台灣媒體，美國不會在台灣 1 月的總統選舉中選邊站，華盛頓反對“外部干涉”選舉。

美國國防部長奧斯汀周末在新加坡舉行的安全峰會上發表講話說，北京方面不願談判破壞了維護該地區和平的努力。中國國防部長李尚福拒絕了在峰會上會見奧斯汀的邀請。李尚福自 2018 年以來因從俄羅斯購買戰鬥機和設備而受到美國制裁。

據《環球時報》稱，一些專家對美方能否在下屆美國總統大選前為雙邊關係注入一些正能量存疑。該報稱，對於克里滕布林克此行，該報預計他不會有“任何突破性表現”，只能被視為工作層面的接觸。