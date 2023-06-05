中國服務業5月報擴張

中國/服務業

根據今天公布的一項獨立指數顯示，中國服務業的活動在5月份連續第五個月增長，由媒體集團財新和標普全球發布的採購經理人指數（PMI）5月份為57.1，比4月份的56.4有所加快。

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中國服務業5月份連續第五個月增長，證實了該行業在2022年底取消清零限制後開始的復蘇。低於50的數字表明活動萎縮。任何高於該數字的數據都表明經濟擴張。5月份的數字是2020年11月以來的第二高。

根據財新調查，服務的供應和需求繼續上升。新出口訂單分指數也連續第五個月保持在正值。

近三年來，中國對新冠病毒疫情採取了非常嚴格的清零政策，幾乎是強制性的PCR測試，禁閉和旅行限制，這對經濟造成了嚴重的打擊。這些措施在12月初突然被取消。因此，近幾個月來，中國民眾又回到了餐館、火車站、機場和旅遊勝地，幫助促進了服務業。

根據財新調查，5月份，商業活動和商業需求的上升導致公司連續第四個月增加員工。結合了服務業和製造業的綜合指數，從4月份的53.6點大幅上升到55.6點。

據法新社說，中國第一季度的GDP同比增長了4.5%，是一年來最快的速度。這一增長主要是由家庭消費推動的，而工廠活動的回升卻遲遲未能實現。