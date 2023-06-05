加拿大五市逾五千人悼「六四」 評論指有港人即有維園燭光

加拿大/紀念六四

在香港維園難以再出現悼念「六四事件」死難者的燭光晚會之際，全球有34個城市舉行不同集會以示悼念和向中國作出抗議，加拿大可說是悼念的尾聲，但參與人數可說是海外之冠，單是溫哥華和多倫多便有5500人。相關活動的籌組者均有港人影蹤，應驗社會學者鍾劍華所說：「香港人去到那裡，維園的燭光就去到那裡」，且會延伸至更遙遠的時空

溫哥華34年來首次把舉辦地點轉往大公園寓意重現維園燭光, 有2500人出席多倫多悼念晚會, 市民輪流在64燭光前獻花(小圖) 2023年6月5日

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根據主辦單位的網上直播和傳媒報道，加拿大有五個城市就「六四」34周年舉辦悼念活動，當中，由滿地可自由香港行動組等組織舉辦的，是到當地中國領事館前舉行抗議集會，並以展示要求中共釋放被關押人士來紀念「六四」死難者；而愛民頓的悼念晚會則由當地香港民主陣線舉辦，並臉書顯示，參加者有約三十人。陣線表示，作為離散香港人和支持民主自由人士，他們彷佛有種責任要繼續燃點悼念燭光，尋求「六四」真相和追究責任。

至於較多港人聚居的多倫多和溫哥華，舉辦者均是1989年民運時成立及後期的港人組織。兩地主辦單位分別在集會結束時宣布，有2500人和3000人出席晚會。人數遠超同樣有較多港人的英國倫敦集會。而在溫丶多兩市晚會上，亦有香港民主女神像等2019年反修例運動物品丶高唱《願榮光歸香港》，以及要求釋放香港民主派人士，包括前支聯會主席李卓人丶副主席何俊仁和鄒幸彤等。

多倫多的集會有演講丶獻花丶合唱《自由花 》等安排，1989年民運時曾上北京的李蘭菊，在大會發言時表示，或連有人認為悼念晚會行禮如儀，但每一支燭光都有它的重量，而香港維園逾三十年不斷的燭光亦令「六四事件」成為國際議題，期望大家從按強權寫就的劇本令燭光沉寂和以燭光撕開強權的謊言中知所選擇。大會其後表示，期望明年35周年時舉辦萬人燭光悼念晚會。

溫哥華今年的晚會舉辦地點，(則由過去33年的中國領事館前移師至李林思齊公園舉行，聲稱是要「維園燭光重現溫哥華」，有多年參與者向本台指出，這是饒有深意的轉變，期望溫市人接好棒，縱使燭光不如維園亮，也要薪火相傳。

身處英國的香港社會學者鍾劍華則在6月4日撰文表示，三十年來堅持六四真相，是港人共同體的連繫，而即使困難，亦有港人冒着被捕風險到維園悼念，叫港人不要怕；流離世界各地的很多香港人亦儘力把燭光從維園帶到世界不同角落。據他了解，在 6月4日這一天，世界各地將會有超過46個不同形式的「六四」悼念活動。

他認為，這些燭光或許未能如維園六四悼念晚會般明亮，但這星星之火，已經放洋五洲，令邪惡的權勢更難撲熄。而三十多年來對「六四」的悼念，並沒有因為沒有維園晚會而失色，反而是延綿萬里，照亮更廣闊的空間，也必會延伸至更遙遠的時空。