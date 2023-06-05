另一種接觸？美中罕見同台軍演

印尼/「科莫多-2023」/中國/美國

美國與中國雖存在歧見，並且互相指責，但計畫都派軍艦參加在印尼登場的「科莫多-2023」多國海上聯合演習。多個國家，包括中國與美國共派17艘軍艦參演，演習將聚焦協調「非軍事行動」，30多個國家的官員今天觀摩演習開幕。

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據法新社報道稱，美國與中國雖存在歧見，都派軍艦參加今天在印尼登場的「科莫多-2023」多國海上聯合演習（2023 Multilateral Naval Exercise Komodo, MNEK）。

華盛頓和北京在外交、軍事、科技和經濟領域競爭激烈，美軍已加強亞太區域行動，以對抗日益強勢的中國。中國近來在台灣周邊舉行了數輪軍演。美國駐雅加達大使館發言人昨天告訴法新社，美國海軍已派出一艘沿海作戰艦參演。發言人還說，這項演習將使美國「與志同道合的國家、盟邦和夥伴一起化解共同的挑戰」，比如人道救援和災難應對。

中國國防部上周也表示，將應印尼海軍邀請，派遣一艘驅逐艦和一艘護衛艦參加演習。

據法新社看到的名單，澳大利亞和俄羅斯也稱派遣軍艦參演。

印尼官員表示，本次將有17艘外國軍艦參演，演習將聚焦在與主要盟邦的「非軍事行動」。印尼海軍發言人表示：「MNEK是一種非戰爭訓練，優先考慮區域的海上合作。」

消息沒提參演國是否有雙邊互動。