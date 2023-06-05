澱粉檸檬酸充神藥蒙坑不少中國人

中國/假藥

中國湖北南漳警方破獲制販假藥集團，起贓非法獲利5000萬元人民幣，嫌犯把澱粉和檸檬酸混制五顏六色的膠囊，號稱是可治療糖尿病、高血壓等疾病的“神藥”，以幾毛錢的造價，推銷經正經藥店高價兜售矇騙民眾。

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據中央社引述消息稱，湖北警方藥房發現“三陽腎寶”、“強力寶”等宣稱可降脂降血壓的成藥，經鑒定居然都是假藥。湖北襄陽市南漳縣公安局李廟派出所副所長李雲龍表示，假藥的成分主要是澱粉、檸檬酸和若干少量的中藥粉末等混合，謊稱能降脂、降血壓。

中國媒體的消息揭露，在湖北當地一名嫌疑人生產假藥的現場，警方就查獲了各種製造假藥的設備和大量的假藥成品、半成品和原材料。

中國假藥泛濫，先前大疫之際，美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產、治療COVID-19的用藥倍拉維（Paxlovid）因定價問題未納入中國醫保，僅能自費購買。於是中國民眾退而求其次，改選印度制的Paxlovid學名藥“綠盒”（Primovir）和“藍盒”（Paxista），然而中國上海檢測機構指出，送檢的仿製藥中高達9成為假藥，不含奈瑪特韋（Nirmatrelvir）成分。

該報道稱，甚至還有不肖分子在疫情期間販售假疫苗，不但包裝幾可亂真，還有仿冒條碼，外觀難以辨識，一劑要價498元。