美中兩國高級外交官在北京會晤結束

美中兩大世界經濟體近年來因為台灣、人權和中國擴展軍力等議題而陷入緊張。最近，美國白宮加大了恢復美中高層接觸以維持溝通渠道暢通的努力。負責亞太事務的美國高級外交官星期一(6月5日)在北京與中國外交部高級官員舉行了會談。

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美國國務院發表聲明說，美國國務院負責東亞與太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)和白宮國家安全委員會負責中國與台灣事務的高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)與美國駐中華人民共和國大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)一道會晤了中國外交部常務副部長馬朝旭和美大司司長楊濤。

聲明說：“雙方進行了坦率和富有成效的討論，這是維持溝通渠道暢通的持續努力的一部分，並建立在最近兩國間高層外交的基礎之上。雙方就雙邊關係、海峽兩岸議題、溝通渠道和其他事務交換了觀點。”“美國官員明確表示，美國將有力競爭並挺身維護美國的利益與價值觀。”

美方的聲明提到了貝莎蘭職務的全稱，但是中國外交部發言人汪文斌只提到她是“白宮國安會中國事務主任”，略去了“台灣”。

美國之音報道：康達等人的北京之行正值北京天安門民主運動34周年的敏感時期。美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)就六四事件34周年發表聲明說：“我們不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣。”

康達的出訪行程將持續到6月10日，他將訪問新西蘭並參加美國和新西蘭的戰略安全對話，討論氣候變化、技術、經濟和安全合作等影響兩國的議題以及美方所說的“我們對太平洋的共同承諾”。

美國駐華大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）也陪同美國高級官員出席了這兩次會談。他稍早接受“連線中國”（The Wire China）採訪時表示，北京正在跟美方表明在經濟合作方面有“極大的興趣”，正在考慮恢復雙方討論。但中國新的《反情報法》將讓美國商界“不寒而慄”，因為法律措辭“非常寬泛，以至於正常的商業活動現在都可以被解釋為間諜活動”。

為應對中國的經濟脅迫，伯恩斯建議在華外企增加供應鏈的彈性，並讓供應鏈多樣化。“（美國需要）阻止和轉移對我國和對我們友好國家進行脅迫的努力。”