美國海軍公布中國軍艦在台灣海峽攔超美國軍艦圖片 專家稱中國在警告遊戲規則變了

中國/美國/台灣海峽

美國海軍發布了一段關於美國軍艦穿行台灣海峽時與中國軍艦發生“不安全互動”的視頻，顯示一艘中國軍艦在敏感水道上超越美國驅逐艦。路透社說，美國所稱的這個危險的事件，發生在中美關係惡化之際。

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美國海軍所展示中國軍艦在台灣附近的不安全互動發生之際，兩國都因沒有舉行軍事會談而在新加坡召開的香格里拉安全與防衛論壇會議時相互指責。中美兩國在從貿易、台灣到俄羅斯入侵烏克蘭等方方面面都存在分歧，並引發了未來對峙可能失控的擔憂。

據美國軍方稱，美國USS Chung-Hoon 驅逐艦和加拿大的 HSMC 蒙特利爾護衛艦星期六正在海峽進行“例行”航行，當時中國軍艦在美國船隻前面切入，距離不到 137 米。在美國海軍周日晚些時候發布的視頻中，可以清楚地看到一艘中國軍艦超過“中勳”號航道。而Chung-Hoon 沒有改變航向。

據路透社說，視頻里可以聽到英語的聲音，顯然是在向中國船隻發送無線電信息，警告不要“試圖限制航行自由”，但由於風聲，確切的措辭不清楚。

對此，中國外交部發言人汪文斌說：“中國軍隊採取的措施是完全合理合法、專業安全的。”在被問及美國海軍發布的這段視頻時，王汪文斌在今天的例行記者會上說：“美方挑釁在先，中方依法依規處理。”

周六晚上，中國軍方指責美國和加拿大罕見地聯合航行“故意挑起風險”。

中國軍事評論員宋忠平告訴路透社，這種“近距離攔截”是中國海軍能力和“勇氣”的體現。

這是最近幾天發生的第二次此類遭遇。據美國稱，5 月 26 日，一架中國戰鬥機在南海國際領空上空靠近美國軍用飛機進行了“不必要的侵略性”機動。

美國智庫蘭德公司的高級國防分析師德里克·格羅斯曼說：“在我看來，北京已指示中國部隊對被認為正在入侵的美國和盟國的部隊做出更果斷的反應。”他警告說：“中國這樣做只會增加誤判的可能性，即船隻或飛機意外相撞，進而可能演變成武裝衝突。”

台灣國防部周日稱中國對美國和加拿大船隻的行為是“挑釁”，並表示維護海峽的和平與穩定是自由民主國家的共同責任。