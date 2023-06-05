聯合國對香港六四拘捕稱震驚

聯合國/香港/六四

聯合國5日對與紀念天安門廣場運動遭鎮壓 34 周年有關的香港拘留事件感到震驚。聯合國人權事務高級專員在推特上呼籲各當局釋放任何因“行使言論與和平集會自由”而被拘留的人。但中國表示香港正在從“混亂”走向繁榮。

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香港警方表示，他們周日以“破壞公共秩序”為由拘留了 23 人，其中以“妨礙警察”的罪名逮捕了一名 53 歲的婦女。香港警方昨天的逮捕與當地紀念1989 年北京暴力鎮壓親民主抗議活動34周年相關。

聯合國人權事務高級專員在推特上呼籲釋放任何因“行使言論與和平集會自由”而被拘留的人。

香港公共廣播公司香港電台稱，周日被拘留的 23 人後來全部獲釋。

中國外交部發言人汪文斌表示，北京堅定支持香港當局維護安全穩定的努力。

汪文斌還在周一的例行新聞發布會上表示，中國政府對1980 年代後期發生的政治動蕩早就有了明確的結論。汪文斌並說：“我還要強調，任何以此為借口抹黑中國、干涉中國內政的企圖都不會得逞。”

中國外交部周日晚間發表聲明說，“今天的香港正沿着‘一個國家、兩種制度’的正確軌道走向穩定繁榮。”

中國外交部發言人警告說，包括美國在內的“外部勢力”應維護國際法，停止對香港進行“徒勞的政治操弄”以遏制中國。

香港行政區對言論和公眾抗議活動的限制扼殺了曾經紀念天安門鎮壓周年紀念的大規模燭光守夜活動。但台北、倫敦、紐約和柏林等城市繼續紀念六四。

路透社說，香港數百名警察在維多利亞公園附近進行了攔截和搜查行動，並部署了裝甲車，這裡是以前每年舉行紀念六四守夜活動的地點。

香港活動人士說，警方的這種行動是中國鎮壓香港異見人士的更廣泛行動的升級。

周日，美國領事館在 Facebook 上發布了一張照片，照片上所有的窗戶都排着蠟燭，並寫有“在記憶中”的字樣。

加拿大領事館在其 Facebook 上表示，它與香港人民和世界其他地方的人民一起“記住 1989 年 6 月 4 日對手無寸鐵的和平公民的暴力鎮壓”，還說加拿大與所有“被阻止維護他們的公民權利，包括和平集會的權利的人站在一起”。