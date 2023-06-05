香港警方抓扣一保時捷：車牌是US8964

香港/六四

香港警方昨天在天安門鎮壓34周年紀念日扣押一輛車牌為“8964”的跑車。但該車主表示，在之前的車輛檢查中從未被指控有六四相關問題。警方是以浮雕車牌和剎車被修動過的理由扣押的。

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據香港自由新聞報道稱，一輛牌照為“US8964”的汽車於周日在銅鑼灣被扣押，這天正是鎮壓六四34 周年紀念日。

該車的車主 Anthony Chiu 告訴 HKFP，警方以他的浮雕車牌和剎車作為扣押車輛的理由。他補充說，他的車被扣 72 小時。車主說，“今年是第一次 我的車被扣押。去年，在警察放我走之前，我也曾被警察攔了兩次。”他說，在之前的車輛檢查中，他的浮雕車牌從未出現過問題。

他說，他周日進入銅鑼灣後不久就被多輛警車包圍。車主告訴記者，他就住在附近，是出來吃晚飯的。一位路人告訴他，他的車有一個“非常漂亮的牌照”。

周日是香港在新冠之後的第一個天安門運動被鎮壓的周年紀念日。這也是香港已經不再有正式紀念活動的第四年。

天安門鎮壓發生在 1989 年 6 月 4 日，鎮壓結束了中國數月的學生主導的示威活動。據估計，當人民解放軍驅散北京的抗議者時，有數百人，甚至數千人死亡。

該報道稱，今年儘管沒有舉行有組織的哀悼活動，但香港警察還是大量出動。