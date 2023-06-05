Béatrice Desgranges朗誦劉曉波詩歌獻給天安門母親
密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，Béatrice Desgranges自學中文，曾經將劉霞的詩歌翻譯成法文。她在六四紀念會上朗誦了她自己翻譯的劉曉波詩歌的一部分。
發表時間：
【紀念六四】劉曉波：孩子•母親•春天（詩歌）
發表於2021 年 06 月 16 日 由wy
——為“天安門母親”網站開通而作
一
十九年前
殘忍的六月突降
風很冷
雨水壘滿碎石
砸在母親的心頭
春天的殘忍
沒有萌芽便凋零
沒有花朵便腐爛
在一切還未到來之前
一切已經被徹底毀滅
凝視年輕的遺像
一根針插進母親的眼睛
瞬間的失明
大腦的雪亮
淚水像枯草
蕭瑟在荒野中
遙遠的亡靈
那麼遙遠
夜倒懸
旗幟被拋向水中
波紋扭曲的影子
頃刻籠罩大地
二
出門前，孩子曾許諾
為母親畫出六月的風
溫暖的綠色的風
追風的孩子突然倒下
後腦中彈
右手癱瘓
畫筆被鋼鐵碾碎
六月的風變成血色
灌滿母親的身體
有人說
為自由而死
是一種偉大
為自由殉難的孩子
已經接近神聖
而母愛，基於血緣
寧願自己的孩子
活在平凡中
如今，浪漫的年齡遠去
留下生命廢墟的記憶
十九年了
每一年都是三百六十五呼喚
回來吧
撲倒在春天的孩子
映在母親的眼底
沒有鮮花和青草的墳墓
有白髮纏繞
每個夜晚
亡靈都能觸摸到了母親的天空
像十月懷胎
傾聽母親的心跳
三
亡靈的春天瀰漫一切
春天的亡靈穿透一切
死亡喚起的覺醒
挽救了母親絕望的時刻
不抱怨彼岸的遙遠
不蔑視此岸的平庸
生命無價
甚至連螞蟻
也不容貶低
誰的眼淚
能穿越深澗里的頑石
讓堅硬的稜角一點點圓潤
從還有溫度的身體
釋放出那束僅有的餘光
為母親照亮一條路
屠殺升華了亡靈
亡靈升華母愛
超越血緣
超越高懸於頭上的太陽
四
逃避自由的人活着
靈魂卻死於恐懼中
渴望自由的人死去
亡靈卻活在反抗中
突然撕裂的思想
看不見疤痕的傷口
壓抑太久的聲音
講述墳墓的故事
傷痕纍纍的燭火
洞徹靈魂的荒蕪
亡靈的目光
凝視着母親
母親的目光
逼視每一個春天
母親對六月許下的諾言
讓影子嘆息
讓石頭飛翔
五
年輕的亡靈
不要說失敗
不要說荒廢了十九年時光
在母親的祭奠中
孩子們倒下的那一刻
已經永恆
曾經的熱血
至今依然沸騰
割不斷的燭光和夜晚
超越年齡
也超越死亡
把未完成的愛
交給母親的白髮
年輕的亡靈
相信母親吧
母愛是火
即便熄滅了
也會用灰燼兌現諾言
2008年5月