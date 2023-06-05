中國/人權

Béatrice Desgranges朗誦劉曉波詩歌獻給天安門母親

密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，Béatrice Desgranges自學中文，曾經將劉霞的詩歌翻譯成法文。她在六四紀念會上朗誦了她自己翻譯的劉曉波詩歌的一部分。

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6 分鐘
密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，2023年6月4日，巴黎。
密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，2023年6月4日，巴黎。 © 法廣
作者： 法广
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【紀念六四】劉曉波：孩子母親春天（詩歌）

發表於2021 06 16 wy

——天安門母親網站開通而作

十九年前

殘忍的六月突降

風很冷

雨水壘滿碎石

砸在母親的心頭

春天的殘忍

沒有萌芽便凋零

沒有花朵便腐爛

在一切還未到來之前

一切已經被徹底毀滅

凝視年輕的遺像

一根針插進母親的眼睛

瞬間的失明

大腦的雪亮

淚水像枯草

蕭瑟在荒野中

遙遠的亡靈

那麼遙遠

夜倒懸

旗幟被拋向水中

波紋扭曲的影子

頃刻籠罩大地

出門前，孩子曾許諾

為母親畫出六月的風

溫暖的綠色的風

追風的孩子突然倒下

後腦中彈

右手癱瘓

畫筆被鋼鐵碾碎

六月的風變成血色

灌滿母親的身體

有人說

為自由而死

是一種偉大

為自由殉難的孩子

已經接近神聖

而母愛，基於血緣

寧願自己的孩子

活在平凡中

如今，浪漫的年齡遠去

留下生命廢墟的記憶

十九年了

每一年都是三百六十五呼喚

回來吧

撲倒在春天的孩子

映在母親的眼底

沒有鮮花和青草的墳墓

有白髮纏繞

每個夜晚

亡靈都能觸摸到了母親的天空

像十月懷胎

傾聽母親的心跳

亡靈的春天瀰漫一切

春天的亡靈穿透一切

死亡喚起的覺醒

挽救了母親絕望的時刻

不抱怨彼岸的遙遠

不蔑視此岸的平庸

生命無價

甚至連螞蟻

也不容貶低

誰的眼淚

能穿越深澗里的頑石

讓堅硬的稜角一點點圓潤

從還有溫度的身體

釋放出那束僅有的餘光

為母親照亮一條路

屠殺升華了亡靈

亡靈升華母愛

超越血緣

超越高懸於頭上的太陽

逃避自由的人活着

靈魂卻死於恐懼中

渴望自由的人死去

亡靈卻活在反抗中

突然撕裂的思想

看不見疤痕的傷口

壓抑太久的聲音

講述墳墓的故事

傷痕纍纍的燭火

洞徹靈魂的荒蕪

亡靈的目光

凝視着母親

母親的目光

逼視每一個春天

母親對六月許下的諾言

讓影子嘆息

讓石頭飛翔

年輕的亡靈

不要說失敗

不要說荒廢了十九年時光

在母親的祭奠中

孩子們倒下的那一刻

已經永恆

曾經的熱血

至今依然沸騰

割不斷的燭光和夜晚

超越年齡

也超越死亡

把未完成的愛

交給母親的白髮

年輕的亡靈

相信母親吧

母愛是火

即便熄滅了

也會用灰燼兌現諾言

20085

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