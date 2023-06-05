中國/人權

Béatrice Desgranges朗誦劉曉波詩歌獻給天安門母親

密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，Béatrice Desgranges自學中文，曾經將劉霞的詩歌翻譯成法文。她在六四紀念會上朗誦了她自己翻譯的劉曉波詩歌的一部分。

06:11 密切關注中國民主人權信息的法國退休哲學教師Béatrice Desgranges 在會上朗誦了劉曉波2008年為“天安門母親”網站開通而作的詩歌，2023年6月4日，巴黎。 © 法廣

作者： 法广