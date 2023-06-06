中俄戰略轟炸機6日在日本周邊舉行“聯合戰略巡航”

中俄軍機“聯合戰略巡航”

中國國防部6日宣布，中俄兩國軍隊於同日在日本海和東海空域進行“聯合巡航”。 中國國防部網約在北京時間6月6日中午12點宣布：根據中俄兩軍年度合作計畫，6月6日，雙方在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。

廣告 繼續瀏覽後續

2019年7月23日，中國與俄羅斯兩國空軍在東北亞地區組織實施了首次聯合空中戰略巡航。中方派出2架H6K戰略轟炸機，與俄方2架Tu-95戰略轟炸機混合編隊，在日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航。在這以後，於2020年12月、2021年11月、2022年5月、2022年11月分別進行第二次、第三次、第四次和第五次聯合空中戰略巡航。

日本防衛相濱田靖一6月3日與中國國務委員兼國防部長李尚福在新加坡舉行會談，在會談中，濱田指出中俄轟炸機和艦艇在日本周邊的聯合行動是對日本的示威，表達了嚴重關切。

去年，中俄曾兩次出動可搭載核彈頭的戰略轟炸機在日本周邊巡邏。日本防衛省去年5月24日宣布，中俄共6架轟炸機聯合飛越日本周邊地區，當時在東京正在舉行日美澳印合作框架“四邊機制”峰會，有可能此次飛行是對此次峰會的牽制。俄羅斯國防部當天聲稱與中國進行了“聯合巡航”。

去年5月24日，中國4架H6轟炸機和俄軍兩架Tu95轟炸機編隊飛行。中國4架飛機從東海穿過日本海後，更換了兩架飛機，往返於太平洋。航空自衛隊戰鬥機緊急起飛加以對應。

去年11月，俄羅斯Tu-95MS等可攜帶核武器的遠程戰略轟炸機與中國可搭載核彈頭的軍用H6戰略轟炸機進行了聯合巡邏飛行。俄羅斯國防部在一份聲明中說，俄羅斯飛機在歷史上首次在聯合空中巡航中完成在中國機場的降落，而中國飛機則完成了在俄羅斯機場的降落。當時，日本防衛省認定具有明顯示威意圖，通過外交渠道向中俄雙方表示“嚴重關切”。日韓戰鬥機曾緊急起飛應對。

而俄羅斯國防部5日宣布，俄羅斯兩架能夠攜帶核武器的遠程戰略轟炸機TU95MS在巴倫支海和挪威海上空飛行了約5個小時。

巴倫支海和挪威海靠近今年4月加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭，以及正在申請加入的瑞典，瑞典因俄入侵烏克蘭問題與其激烈對立，這一航行被視為對兩國的一種牽制。

而俄羅斯外交部長拉夫羅夫6月5日表示，美國製造的 F-16 戰鬥機可以“攜帶”核武器，並警告說，將它們交給烏克蘭將進一步使衝突升級。