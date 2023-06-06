中化加強對倍耐力的控制引發意大利政府審查

外商投資

中歐 – 意大利監管機構正在調查中國的中化集團加強控制意大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）的努力。中化集團（SinoChem）擁有倍耐力37%的股份，已經成為倍耐力最大的控股股東。新的股東協議使中化集團能夠選擇倍耐力董事會15名成員中的9名。

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倍耐力首席執行官馬可·特隆凱蒂·普羅維拉於2015年將這家擁有150年歷史的公司出售給中國化工（ChemChina）。中國化工是中國國營化工公司中化集團的一部分。

意大利政府有能力根據所謂的“黃金權力”審查此類事項，管理被認為對該國具有戰略意義的資產。

這項調查是在西方政府對中國的影響力和政府對商業利益的潛在干預感到擔憂之際做出的。

2015年，當意大利輪胎大亨普羅韋拉(Marco Tronchetti Provera)以77億美元的價格將該國製造業皇冠上的明珠之一——倍耐力(Pirelli)出售給中國化工(ChemChina)時，許多意大利人都驚呆了。

政界人士和投資者擔心，倍耐力的技術將被轉移到其新的中國母公司，後者現在是中國國有化工巨頭中國中化(Sinochem)的一部分。但通過婚姻進入皮雷利家族(Pirelli family)的特龍凱蒂•普羅韋拉為出售進行了辯護，該交易使他能繼續執掌這家有着150年歷史、被譽為“輪胎界普拉達(Prada)”的企業。