中國與美國對話 克里登布林克稱會談率直

中國/美國

美國負責東亞事務的副國務卿丹尼爾-克里登布林克今天仍在中國北京訪問。中國外交部今天說，中國和美國的高級外交官在北京就如何改善因無數爭端而受損的雙邊關係舉行了 "坦誠 "和 "建設性 "的會談。美國國務院說，周一的會議是 "坦率和富有成效的"，是 "保持開放的溝通渠道的持續努力 "的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

美國負責東亞事務的副國務卿丹尼爾-克里登布林克過去幾天一直在中國首都，她並由美國總統拜登的中國和台灣事務顧問薩拉-貝蘭陪同一道訪華。

周一，這兩位美國官員會見了中國外交部副部長馬朝旭，並與中國外交部北美和大洋洲司司長楊濤舉行會談。據中國外交部說，雙方就改善中美關係和妥善處理爭端進行了坦誠、建設性和富有成效的會談。據中國外交部說，"中國明確了中國在台灣問題上的嚴正立場"，這是兩國之間的主要爭論點，並說雙方同意繼續溝通。

法新社今天報道稱，中國認為台灣是中國省份之一，自1949年中國內戰結束以來，中國還沒有成功地將台灣與中國其他領土統一起來。北京說，它希望與台灣和平 "統一"，但不排除使用武力的可能性。

中國和美國在其他一些問題上存在分歧，包括在新技術領域的主導地位、維吾爾族穆斯林的待遇、貿易、香港和南中國海。

據美國國務院說，周一的會談是坦率和富有成效的，是保持開放的溝通渠道的持續努力的一部分。美國國務院稱，"雙方就雙邊關係、兩岸問題、溝通渠道和其他議題交換了意見。"美國官方說，美國官員還 "明確表示，美國將大力爭取和捍衛美國的利益和價值觀"。

最近幾天發生了兩起涉及中國和美國軍艦和飛機的事件，一起發生在南中國海上空，另一起發生在台灣海峽。周一，白宮指，中國干擾和驅趕美國飛機和軍艦的舉動是侵略性的。而北京譴責這些都顯示是美國的挑釁行為。