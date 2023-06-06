六四中國軍方網站也遭駭：植入坦克人與“毋忘六四”

中國/六四

六四事件34周年當天，中國多個網站遭駭客攻擊，植入“毋忘六四”與當年坦克車駛入北京鎮壓的照片，其中包括解放軍陸軍工程大學與航天工程大學。這些網站迄今無法進入。

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據中央社今天引述消息報道說，解放軍學校網站6月4日被駭。植入“毋忘六四”。此前國際駭客組織“匿名”（Anonymous）推特官方帳號5月31日宣布，“哈羅，中國，我們回來了”，網友紛紛呼籲採取行動，提醒中國民眾不要忘了1989年六四事件。

推特1日出現“Anonymous64”新帳號，IP位置顯示在中國。第一則推文上傳當年示威者隻身擋住一排解放軍坦克的經典照片，強調“毋忘六四”。“Anonymous64”5日貼出多張截圖表示，已攻擊中共網站，要讓世界看到中國的真實，以及六四天安門事件的真相。

截圖顯示，解放軍陸軍工程大學、航天工程大學官網被駭客入侵，首頁被植入“毋忘六四”黑底紅字標題，還被植入當年解放軍坦克車駛入北京鎮壓的照片。

截圖顯示，駭客還植入一張題為“作風優良，能打勝仗”的惡狗追松鼠的漫畫，嘲諷解放軍。5月間，中國脫口秀演員House（李昊石）在表演談到自己領養了兩條野狗，牠們在追松鼠時，讓他想起來8個字“作風優良，能打勝仗”，事後被控“辱軍”遭立案調查。

中央社說，截圖顯示，被駭的還有一些中國政府、醫院、學校網站。“Anonymous64”並稱，這次攻擊目標是電子看板，地點遍及北京、上海、重慶、泉州、香港等。截圖顯示，有電子看板網站被駭改播“毋忘六四”、“還我言論自由”等圖。