台灣新黨代表團訪華 王滬寧接見

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中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧昨日在北京會見到訪的新黨代表團。中國國台辦主任宋濤轉述王滬寧講話時提及，“九二共識”是打破兩岸關係僵局的唯一出路。自由時報今天報道指，民進黨立委王美惠今日受訪表示，台灣多數民眾不接受九二共識，也不支持跟中國統一，並說“那個是馬英九才會接受”。

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中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧5日會見到訪的新黨代表團。據中央社報道稱，新黨主席吳成典率團訪問北京，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任宋濤下午在雙方共同參與的“兩岸關係前瞻與思考”研討會致詞時表示，新黨代表團是中國大陸疫情平穩後首個到訪的台灣政黨代表團，對推動兩岸關係發展具有積極意義。

宋濤提到，王滬寧上午會見了新黨代表團，深刻闡述了新形勢下對台大政方針，指明兩岸關係發展的道路和前景，“揭示了祖國統一、民族復興的大勢不可阻擋”，充分彰顯對台灣內部“愛國統一力量”的“高度肯定和殷切期望”。

中央社稱，全國台企聯會長李政宏在研討會中場休息時對台媒表示，台商關心兩岸要和平、不要戰爭，對於明年的台灣大選，無論哪個政黨的候選人，一定要將兩岸關係列為重中之重。

據自由時報引述民進黨立委王美惠表示，新黨在台灣沒有民意基礎，無法代表台灣人民。九二共識內涵是一中，台灣民眾不接受九二共識，那個是馬英九才會接受，奉勸中國不要選舉到了又在出爛招。

王美惠還指出，台大研究生只是在香港維園紀念六四就被逮捕，台灣是一個民主自由國家，不會想跟中國統一。在台灣，主張要與中國統一的是少數，新黨並不能代表台灣2300萬老百姓，中共只是利用新黨對台統戰，台灣絕不接受九二共識。