歐盟通過反經濟脅迫措施 嚇阻他家經濟制裁

中國/歐盟

歐盟於6月6日周二通過保護歐盟成員國避免第三國經濟脅迫法規，旨在嚇阻其他國家用經濟威脅向成員國施壓，如中國目前對立陶宛的制裁。

法國外貿部長貝克（ Olivier Becht ）表示歡迎說這是為我們的歐洲貿易上不再幼稚，有維護貿易開放的工具來應對風險

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在經過一年多的談判後，歐盟於6月6日通過保護歐盟27個成員國避免第三國經濟脅迫法規，賦予歐盟新保護措施，旨在嚇阻其它國家用經濟威脅向歐盟成員國施壓，

法新社指出歐盟的反脅迫措施已經由歐盟理事會和歐洲議會正式批准，預計將於今年秋天生效，出於嚇阻的目的，歐盟反脅迫措施採取不同類型的報復行動，如凍結進入歐盟的公共市場、阻止某些產品獲得在歐盟的營銷授權、阻止投資等，不過這將是在進行調節無效之後才會採取的措施。

歐洲貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis ）稱讚，這是歐盟向前邁出了重要一步，使我們能夠更有信心地捍衛我們的合法權益。

法國外貿部長貝克（ Olivier Becht ）表示歡迎說這是為我們的歐洲貿易上不再幼稚，有維護貿易開放的工具來應對風險。

歐盟的反脅迫措施開始執行後，將適用於目前立陶宛與中國之間的貿易糾紛。

波羅的海國家立陶宛指責北京禁止進口其產品，此前立陶宛允許台灣於2022年7月在其首都維爾紐斯設立代表處。

目前歐盟就此已經就此上訴到世界貿易組織，此案正在審理中。