美國國會紀念六四：永遠不忘當年天安門廣場

周一（6月5日）晚美國國會眾議院美中戰略競爭特設委員會6月5日在國會山召開圓桌討論，紀念天安門大屠殺34周年和中國爭取自由的奮鬥。國會兩黨領袖罕見同桌表達了相同立場的信息。

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美國眾議長麥卡錫在與會前表示，天安門大屠殺周年紀念日提醒大家，為什麼美國精神如此強大和必要，以及為什麼中國共產黨不能獲勝。

麥卡錫在聽證會發言說：“自由是人的本性。重要的是我們永遠不要忘記天安門廣場的這個日子。作為議員……我們在任何地方都會為自由站出來……當我們發言時，我們的聲音是一致的。”

麥卡錫強調：“作為立法者，我們通過立法支持自由是很重要的，不管在世界上什麼地方。 所以我們今天所做的，我希望大家能理解，我希望全世界都明白，當我們在這裡發言時，你可能會看到我們在很多不同的議題上爭論不休。 但是當我們談到自由時，當我們談到中國時，我希望世界開始看到，我們正在用同一個聲音發聲，兩黨是團結在一起的。”

據美國之音報道：在這場以“從民主牆到天安門廣場到四通橋”為題討論活動上，會議現場放置了三張大大的照片，分別是1979年的中國民主牆，1989年天安門廣場上的坦克人，以及2022年北京四通橋上的抗議橫幅。

眾議院美中戰略競爭特設委員會主席邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）表示，無論是34年前還是現在，中國共產黨一直都很偏執（paranoid）和惡毒（vicious）。“為什麼北京如此執着於要壓制所有提及天安門大屠殺的討論？因為他們很害怕會失去對他們最重視的論述之一的控制，他們的說法是，中國人民渴望的是黨提供的安全保障，勝於任何令人討厭的良心自由”

“這就是為什麼中共這個星期移除了中國地圖軟件上四通橋的地標，那是彭立發去年10月著名的‘四通橋勇士’抗議，那次活動導致了後來的‘白紙運動’。”

加拉格爾強調，彭立發在四通橋的抗議活動告訴我們，今天不僅是回憶34年前發生的事情，這也是關於我們這個時代的學習教訓。

加拉格爾認為，美國在34年前天安門事件發生後抱有錯誤的期望，做出了錯誤的決定。

“我們將貿易狀態和人權脫鉤，我們幫助他們加入世界貿易組織。當我們在美國看着坦克人，我們不應該感到有任何的正義感，”加拉格爾說，“我們告訴我們自這個童話故事，隨着中國在經濟上的自由化，中共將在政治上實現自由化。但結果恰恰相反。”

加拉格爾表示，美國現在汲取教訓還為時不晚。“我們發出了一個信號，那就是我們記得，我們不會忘記，”

委員會首席民主黨議員拉賈·克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）呼應了國會共和黨人的呼籲，表示國會不會忘記這段歷史。

克里希納莫提說：“習近平主席說他會嚴厲鎮壓那些‘敵對勢力’領導人的顛覆和分裂活動，他在告訴世界中共會派出坦克來壓制那些為自由而戰的人，”克里希納莫提說，“今天，我們兩黨以一致的聲音說：不能再這樣了，不能再這樣了。我們將為自由發聲。”