英國要求中國關閉境內秘密派出所

英國/中國/秘密派出所

英國政府已命令中國關閉在英國運作的秘密 "派出所"，這些警務機構稱本應提供行政服務，但也被指控用於追捕持不同政見反對者。

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英國今天稱外交部"已經通知中國大使館，在英國與這種'警察局'有關的任何職能都是不可接受的，它們在任何情況下都不應該設立與運作"。英國政府安全事務大臣湯姆-圖根哈特在星期二發表的一份書面文稿中向英國議會作如上報告。

根據英國官方的聲明，作為回應，中國當局已承諾關閉這些警務機構。

法新社今天報道稱，英國、法國和美國都提出了這種秘密派出所的存在，但中國一直否認有此類派出所。

在人權組織Safeguard Defenders去年記錄了這些派出所的存在後，英國內政部和倫敦警方展開了初步調查。

據圖根哈特說，在英國有三個甚至四個秘密派出所。他說，警方已經訪問了每個可疑地點，"但沒有發現任何非法活動"。圖根哈特說，"我們相信，警方和公眾的監視已經產生了警告效果。"

圖根哈特解釋，"然而，這些'警察局'是在未經我們許可的情況下設立的，無論進行的行政活動有多少，它們都會讓那些離開中國到英國尋找安全和自由的人感到擔心和害怕。"

4月，《泰晤士報》發表了一篇關於與英國保守黨有聯繫的中國商人林瑞友的文章，他在倫敦南部的克羅伊登區經營食品配送業務，同時也作為一個未申報的中國派出所運作。

中國駐倫敦大使館當時說，它已經 "在多個場合重申，中國在國外沒有設立所謂的警察局"，並批評傳播 "虛假指控"。

在2015年首相卡梅倫尋求的 "黃金時代 "之後，倫敦和北京之間的關係近年來明顯惡化，特別是由於前英國殖民地香港的反民主運動受到鎮壓，維吾爾穆斯林少數民族的命運以及與電信設備製造商華為有關的間諜活動的懷疑，都起了催化影響。