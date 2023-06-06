越南抗議後中國船隻離開越南水域 但北京說屬中國海域

中國/越南/考察船

一艘中國科考船及其護航艦在南海越南專屬經濟區 (EEZ) 作業了近一個月，並引發了越南罕見的抗議，於晚些時候離開了這些水域周一。越南與俄羅斯在此水域聯合開發能源。

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路透社今天稱根據船舶追蹤數據，中國船隻“向陽紅 10 號”於 5 月 7 日開始在越南專屬經濟區航行，有時兩側有十幾艘船，定期穿越俄羅斯公司運營的天然氣和油田。數據顯示，中國船隻及其隨行的多艘船隻開始返回中國海南島，午夜左右離開越南專屬經濟區。

當被問及中國船隻的動向時，中國外交部沒有就返回海南發表評論。但中國外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會上說：“中國科考船在其管轄海域開展正常科考活動是正當合法的，不存在進入他國專屬經濟區的問題。”

越南外交部沒有回應路透社置評請求。

根據國際法，允許船舶航行通過外國專屬經濟區，但不允許進行未經授權的調查，而且中國在南海的行動長期以來一直對該地區的國家構成問題，因為北京聲稱擁有大部分富含能源的海域，包括外國專屬經濟區。

5 月 25 日，在俄羅斯高級官員梅德韋傑夫訪問河內後，越南政府罕見地公開對中國抗議，敦促中國科考船及其護航艦離開越南的專屬經濟區。

斯坦福大學南海 Myoushu 項目負責人雷·鮑威爾 (Ray Powell) 說，周二格林威治標準時間 0300，有人看到中國科考船駛近海南。鮑威爾報告說，在中國船隻及其護航艦在越南時間午夜左右離開越南專屬經濟區後，越南的漁業監視船返回。

獨立非營利性南海編年史計畫 (SCSCI) 負責人、常駐越南的研究員 Van Pham 證實，這些船隻已經離開越南的專屬經濟區，但警告說，海南不是研究船的母港，在那裡休息後，它可以恢復在南海的活動。