路透談為什麼美國和中國軍隊的危險遭遇看起來會繼續

中國/美國/誤判

路透社今天報道稱，星期六，當一艘中國軍艦在台灣海峽靠近美國驅逐艦 150 碼以內並迫使其減速時，這是幾天內中國和美國第二次軍事人員差點發生重大事件。此前上月底，一架中國戰鬥機在南海上空飛過一架美國戰機，遭到美國的譴責。一些分析人士說，中國的軍事指揮官受到鼓舞，對外國軍艦和飛機採取更加果斷的行動。

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周六軍艦相遇後，白宮指責中國“越來越咄咄逼人”。中國表示，美國在公海的此類軍事活動是“故意挑起風險”。

最近美國和中國軍隊之間的這些近距離接觸可能會繼續。

在中國國家主席習近平的領導下，中國開始了美國官員所說的歷史上最大規模的和平時期軍事集結之一。北京正在利用不斷增長的軍事能力和經濟影響力來推翻美國在亞洲長達數十年的軍事主導地位。中國認為美國是干涉該地區的局外人，而中國認為自己是該地區的和平與穩定力量。

緊張局勢的一個特別來源是“航行自由”巡邏，美國及其盟國派海軍艦艇穿越台灣海峽和南中國海。美國表示，此類巡邏捍衛了所有國家在公海航行的權利。

中國抱怨美國船隻和飛機在台灣海峽和南海靠近中國控制、聲稱擁有主權或建造並變成軍事設施的島嶼。中國人民解放軍海軍 (PLAN) 通常尾隨美國船隻。一些分析人士說，中國的軍事指揮官受到鼓舞，對外國軍艦和飛機採取更加果斷的行動。

澳大利亞戰略政策研究所國防專家詹妮弗帕克說：“我認為我們所看到的可能是一種普遍的鼓勵，甚至可能是針對解放軍部隊指揮官的激勵計畫，他們會在機會出現時採取積極進取的態度，這在部隊層面上鼓勵了更多的魯莽行為。”

南海最近發生的其他事件還包括一艘中國海警船在 2 月用“軍用級激光”瞄準了一艘菲律賓船隻，越南上個月要求北京將調查船從其水域撤走。

但中方表示，這兩起事件都是合法、正常的。

美國智庫蘭德公司的高級國防分析師德里克格羅斯曼說，解放軍的這種做法增加了發生碰撞的可能性，這可能會演變成武裝衝突。她警告，“在我看來，這是導致美國和中國開戰的第一種情況，而不是因為北京在有爭議的南中國海奪取地物或攻擊台灣。”

據路透社說，使局勢更加危險的是美國和中國對問題根源的截然不同的看法。美國認為中國對台灣的威脅破壞了現狀，台灣是中國聲稱擁有的自治島嶼，中國也對資源豐富的南中國海提出領土要求。美國方面的答案是繼續維護其在中國附近航行和飛行的權利。

普林斯頓大學公共與國際事務學院訪問學者趙通說，中國執政的共產黨認為美國的這些行為具有挑釁性，並認為美國追求軍事主導地位是該地區危險的真正原因。他指出，“中國官員普遍認為中國自身的行為不會導致風險。因此，他們的邏輯是，中國只能通過加強軍事措施來對抗美國的侵略行為，並讓美國真正對此類事件感到擔憂，從而降低風險。那時美國最終會採取必要措施，降低風險。”

除此之外還有另一個問題：兩軍之間缺乏可靠的溝通渠道。長期以來，美國軍方一直敦促中國與解放軍開放溝通渠道，無論是高層還是低層，以降低事故演變成軍事衝突的風險。

美國官員說，相比之下，中國領導人在建立軍事聯繫方面行動遲緩，在外交緊張時期又迅速關閉。

在美國前眾議院議長南希·佩洛西去年夏天訪問台灣後，中國暫停了與五角大樓的幾次高層軍事對話，並在中國間諜氣球在美國領空被擊落後拒絕了美國要求兩國國防部長通話的請求。

一位不願透露姓名的美國高級國防官員告訴路透社，自 2021 年以來，中國拒絕或未回應十多項與五角大樓對話的請求和近十項工作級別的接觸請求。

分析人士說，中國對可能讓美國更深入了解解放軍行動的軍事談判持謹慎態度。中國領導人也更願意讓美中討論集中在貿易和經濟問題上。

路透社警告稱，然而，危險不是假設的。2001年，一架美國偵察機在與一架中國戰鬥機相撞後緊急迫降在海南島。事件中，一名中國飛行員死亡，北京將 24 名美國機組人員拘留了 11 天，在華盛頓致函表示“非常抱歉”後才釋放他們。