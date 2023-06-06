香港滙豐銀行凍結敏感賬戶 “社民連”今門前抗議

香港/滙豐銀行/社民連

香港僅存的反對黨之一社會民主連線（LSD）周二在滙豐銀行總部外舉行示威，抗議這家全球銀行巨頭關閉該組織集體以及甚至組織成員個人賬戶。

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據法新社今天報道稱，香港的金融業的主要公司面臨著巨大的壓力，必須嚴格執行中國在2019年大規模民主抗議活動後對香港實施的《國家安全法》。

被香港當局盯上的社會民主連線(League of Social Democrats)表示，香港最大的貸款機構今年3月無故關閉了該組織的賬戶。"香港社會民主連線指控稱，這是對結社和言論自由的系統性壓迫的一部分，"社會民主聯盟副主席周德勝說，他和其他四人在該銀行位於香港市中心的辦公室外示威。

香港社會民主連線成員舉着一個橫幅，指責滙豐銀行 "給國際金融中心抹黑"，呼籲滙豐銀行重新考慮他們的決定。據該組織表示，由滙豐控股的另一家香港貸款機構恆生銀行也關閉了社民連成員的個人賬戶，中國四大國有銀行之一的中國銀行也關閉了他們的賬戶。

滙豐銀行的一位發言人周二表示，該銀行正在對客戶的賬戶活動和他們的 "關係 "進行定期審查"該發言人說：“根據這些審查，滙豐銀行可能決定不再與某些客戶保持銀行業務關係。”

香港應獨立於中國其他地區的法律和經濟體系管轄，這曾是吸引全球企業的一個主要原因，但自2019年的香港抗議活動以來，中國政府加大了對主要公司的壓力，以迫使它們支持當局政策。

總部設在倫敦但大部分利潤來自亞洲的滙豐銀行，在政治問題上跳出了一貫的保留姿態，而在2020年公開支持中國對香港舉措，當時引起了英國政治家和投資者的憤怒。

2019年，滙豐銀行凍結了一個含有7000萬港元（893萬美元）的賬戶，該賬戶屬於星火同盟，該組織為需要法律或醫療援助的香港抗議者提供資金支持。

現在流亡在澳大利亞的香港民主集團前議員許智峯Ted Hui在2021年報告說，他和他的家人在滙豐銀行持有的賬戶都被凍結。