中國高考：習近平語錄成為作文試題

中國/高考/習近平語錄

習近平語錄今天6月7日歷史性地進入中國高考語文考試題目，考生被要求寫出自己對習主席的“吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明”等語錄的感想。這是繼中國大學收緊思想控制，鼓勵學生舉報教師後的新發展。

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據澎湃新聞報導，由中國教育部命題的全國乙卷，作文試題以“吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠”、“一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的”為提要，要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。題目還誇讚習總書記的語言“生動形象”，說出了普遍的道理。

除了“習語錄”入題的全國乙卷之外，其他3份全國試卷的題目分別是“時間”、“好的故事”、“自己的空間”。

除了全國卷之外，今年的3份地方卷中，上海卷的作文試題為：“一個人樂意去探索陌生世界，僅僅是因為好奇心嗎”。北京卷的作文試題要考生從「繼續航」或「亮相」中選一為題目寫文章；天津卷的作文試題是要求寫出對“一代人有一代人的使命與挑戰，一代人有一代人的責任和擔當”的想法。

今天6月7日中國開始一年一度的高考，有1291萬名考生參加。今天第一天考試，習近平語錄進入語文考題，受到廣泛的關注。