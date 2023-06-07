中國：一位白髮富翁第27次參加今天開始的高考

中國高考

在中國數百萬參加今天（6月7日）開始的高考考生中，有一位 5​​6 歲的百萬富翁梁實，他正在為第27次高考衝刺。就社會成功而言，梁實可以感到自豪，他的職業生涯從工廠打工開始，後來創辦了自己的建材公司，事業蒸蒸日上。但他一直對自己沒能獲得足夠的高分，進入自己想進的四川高校學習而感到失落。

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法新社指出，在中國，高考是一生的考驗，尤其是對那些出身貧寒家庭的人。在這個教育競爭激烈、名額有限、家庭壓力大的國家，只有獲得高分的學生才能進入最好的大學學習。名校文憑等同於社會地位和獲得優秀公司招聘的實際保證。

“高考釘子戶”

今年，為了在1300萬名考生中脫穎而出，梁實說自己過了好幾個月的“清修的和尚生活”。天一亮就起床，每天埋頭苦讀12個小時。他告訴法新社：“一想到我沒能上大學，就很不開心。”因為“我的很想去那裡成為知識分子”。

在過去的四十年裡，梁實曾嘗試高考26次，但每次的成績都不足以打開他想進的學校大門。當地媒體最終讓他成為名人。梁實自豪的說“他們叫我‘高考釘子戶’”。

1983年，第一次參加考試時，梁實年僅16歲。然後，在將近十年的時間裡，他一直在努力提高自己的成績，直到 1992 年放棄。當時，規定只允許應屆高中生或 25 歲以下的學生參加高考。2001年，這個限制解除，梁實就覺得自己有了新的機會。

自那以後，他又參加了 16 次高考，自 2010 年以來，他每年都參加考試。即使是在新冠疫情時期，嚴格的衛生限制令參加考試變得非常麻煩，也沒能讓他氣餒。

法新社指出，梁實的情況很耐人尋味。一些網友甚至懷疑他這樣做是不是為了名利，或者是為了做廣告。這“有什麼意義呢？”他的回答是“任何有理智的人都不會為了一個宣傳噱頭，而去參加幾十年的高考。”他還開玩笑地說，在准考期間，他停止了飲酒和打麻將，以此來表明自己的決心。

梁實的兒子在2011年參加高考，有時他會被自己的這位屢次參加考試的父親弄得有些尷尬。梁實說“一開始他（兒子）不太同意（我重考那麼多次），但現在他不在乎了”

等到第27次高考結束後，備考幾個月的這位千年考生打算好好地放鬆一下。梁實說“我要和朋友打三天三夜的麻將！”。