人財雙失：調查指移民致74%企業嘆缺人 甲級商廈15%空置 24年新高

香港/人才市場

香港總商會公布的人才短缺調查發現，74%表示正面對人才短缺問題，當中逾八成已維持逾一年，大部分稱員工流失與移民有關。該會預計，移民潮對企業的影響仍未放緩，而勞工短缺將削弱經濟復蘇動力。這對受經濟影響的商廈需求減少是雪上加霜，因為過去一室難求的甲級寫字樓，去年出現15.1%的空置率，創自1998年以來的24年新高，全港寫字樓的整體空置率亦升至14.4%，較美國曼克頓(12.5%)和新加坡(4.6%)空置率高。

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香港的勞動人口日益減少，最新官方數字顯示，今年2至4月的勞動人口減至377萬人，較2019年高峰時期的400萬已縮減23萬人。不同行業均出現人手短缺，有關情況同隸出現在4月時接受香港總商會調查的196家企業中，這些企業分布在金融丶專業服務丶銷售丶客戶服務等22類行業中。

根據這份昨(6日)天公布的「人才短缺調查2023」結果，近七成半受訪企業面對人才短缺問題，當中逾八成稱問題至少已持續一年，持續三年的佔了22%；另外，七成企業反映，員工流失與移民和尋求更高薪金有關，其次是尋求工作與生活平衡。總商會總裁梁兆基表示，尋求更高的薪酬是勞動人口減少後的衍生現象。

調查又發現，59%受訪企業反映最缺人手的工種年均底薪為20萬至50萬港元，反映勞動市場特別缺乏初級至中層職位。梁兆基認為，勞動力不足已嚴重影響香港經濟發展，以機場相關職位為例，現時員工人數不足5.3萬人，較2019年少約三成，影響香港國際航班運力恢復，這對依賴對外遊客或商貿的經濟增長動力，自然有影響。

為紓緩人才不足，企業選擇提供更高的薪酬待遇（83%）丶投放資源培訓員工（58%），以及推動自動化（49%）。但在人才難求的情況下，有21%的企業表示已把部分或所有業務遷離香港。

梁兆基認為，用上述方法填補21至23萬名流失的勞工並不現實，須倚賴輸入外勞，期望港府輸入更多中低層員工，與引入專才政策分開處理。

勞動力不足削弱經濟復蘇動力，加上地緣政治緊張和去年疫情影響經濟前景變得黯淡等因素，香港商廈需求受壓。根據差餉物業估價署最新公布的報告，除中區外，所有分區的甲級寫字樓均錄得雙位數的空置率，使全港寫字樓整體空置率升至14.4%，甲級寫字樓空置率亦升至15.1%，創下24年新高。

但彭博通訊社其後報道的最新情況顯示一個共不美好的現象，例如中環長江集團中心的空置率達到 25%，旁邊正在興建的中心二期只簽了一名租客；而恆基地產旗下在建項目The Henderson出租率亦只有 30%。報道解釋，外資銀行一直削減寫字樓空間，而中資企業因中國的經濟困境而未有承接，以致新商廈落成反令供應過剩問題加劇。

世邦魏理仕認為，短期內看不到寫字樓市場有積極因素，價格下跌可能放緩，但難以反彈。